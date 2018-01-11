劉世芳退出高雄市長初選 林岱樺：勿再糾纏過去恩怨

2018-01-11 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



民進黨立委劉世芳宣布退出高雄市長黨內初選，同樣有意參選的立委林岱樺透過辦公室回應表示，尊重劉世芳委員的決定，「我們認為高雄市長的初選，應該回歸進步改革的正道，切勿再糾纏於過去的恩怨」，讓高雄在正面的價值中繼續成長，進步。