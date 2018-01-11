第5屆補提名監委若通過 任期僅剩兩年半

2018-01-11 16:50 中央社 台北11日電



立院將審查第5屆補提監委人事案，圖為立法院5日召開臨時會時，國民黨立委持看板，在議場內呼口號，表達對監委人事同意權審查案的訴求。中央社 分享 facebook

立院將審查第5屆補提監委人事案。前總統馬英九2014年提名第5屆監委29人，被刷掉11名，後曾補提但立院未排審；總統蔡英文去年重新補提陳師孟等11人。本屆監委任期到2020年。

立法院臨時會將監察委員人事同意權案列入議程，今天在立法院召開公聽會，邀請各黨推薦的學者專家發表看法，12日與15日全院委員會審查，16日將行使同意權投票。

根據憲法增修條文規定，監察委員29人，任期6年，其中一人為院長、一人為副院長，由總統提名，經立法院同意任命之。

第5屆監察委員目前有18名，是前總統馬英九於任內的2014年提名，當時提名29名監委，立法院同年7月行使監委人事案同意權投票，其中11名被刷掉；馬英九9月補提11名監委，但立院當時遲未排入議程。

蔡總統於2016年上任後，2017年3月補提11名監委被提名人，包括王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林（Walis．Perin）、林盛豐、高涌誠、張武修、陳師孟、楊芳婉、趙永清、劉文雄、蔡崇義。其中，因被提名人劉文雄病故，蔡總統去年11月補提名楊芳玲。

立法院臨時會排入監委人事同意權案，12日與15日由全院委員會審查，11名立委分兩批審查；16日院會將對每位補提監委行使同意權投票。

第5屆監察委員任期從2014年8月1日至2020年7月31日止，等於補提監委上任後，任期僅剩兩年半左右。過去第2屆、第4屆都有補提監委的前例，不過同一屆監委由不同總統提名，為史上第一次。

監察院有7個常設委員會，依委員會組織法規定，每個委員會人數，不得超過14人。目前都還有缺額；每一委員以任3個委員會委員為限，但可以列席其他委員會會議。新監委將視關心議題或自身專長加入委員會。

此外，各委員會每年8月1日重新改選召集人，各委員會設召集人一人，由委員互選之，任期一年，不得連任。