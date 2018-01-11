「陳ＸＸ」襲胸？王欣儀：沒指名道姓勿對號入座

2018-01-11 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



時代力量黨團5立委上周在凱道徹夜禁食抗議，要求撤回行政院版「勞基法修正草案」，數度與警方爆發推擠衝突。8日在網路更瘋傳一段寫著今日清晨警方驅離時，立委助理疑似碰觸女警胸部影片，台北市議員王欣儀在臉書爆料，「這位襲胸的時代力量立委助理，正是之前已有襲胸前科的陳ＸＸ啦」。陳為廷今在臉書澄清，並要求王收回發文。

對此，王欣儀下午受訪表示，全世界叫陳 「陳ＸＸ」的應該非常多，這是有專利權嗎？個別的人要對號入座，她也沒辦法。媒體問王欣儀，臉書上有指時代力量的助理，王說，網路上傳聞推擠的人就是時代力量的助理，這是事實。

王欣儀指出，昨天在議會大會，就有議員同仁質詢，警方對襲胸疑雲第一時間澄清有問題，警方的澄清和女警講的，和影片不符，她才對此提出質疑，要求警方調查清楚、說明白。

王欣儀說，她質疑的重點是警方第一時間的澄清和女警的說法不同，「大家都抓錯重點」，襲胸是事實，才要求警方說清楚講明白，「有人自己要對號入座、我能怎辦」。至於是否會「收回」？王欣儀說，沒有特定對象，自己要對號入座、怎麼收回。