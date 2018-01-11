劉世芳棄選 林岱樺：初選應回歸進步改革正道

2018-01-11 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



立委劉世芳宣布不參選高雄市長選舉民進黨內初選，擬參加初選的立委林岱樺表示尊重劉世芳的決定。

林岱樺透過立委辦公室發表聲明：尊重劉世芳的決定，我們認為：高雄市長的初選，應該回歸進步改革的正道，切勿再糾纏於過去的恩怨，讓高雄在正面的價值中繼續成長，進步。