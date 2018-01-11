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馬英九憶最後一次見蔣經國…難忘他的眼神

2018-01-11 00:13聯合報 記者王寓中／台北報導

國民黨中常會昨天邀請前總統馬英九專題演講「經國先生與我」。 記者曾學仁／攝影
國民黨中常會昨天邀請前總統馬英九專題演講「經國先生與我」。 記者曾學仁／攝影
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故前總統蔣經國逝世三十周年前夕，國民黨中常會昨天邀請前總統馬英九專題演講「經國先生與我」。馬英九指出，蔣經國對台灣有四大貢獻，包括十大建設促成台灣經濟升級，解除戒嚴帶來民主改革，開放探親促成兩岸和解，勤政愛民端正台灣政風；他長於威權時代卻親手終結威權時代，這是蔣經國為歷史、中華民國及台灣留下最持久的貢獻。

馬英九也表示，他最後一次見到經國先生，是民國七十六年的行憲紀念日。當時蔣經國坐著輪椅，出席在台北市中山堂舉行的行憲紀念大會，民進黨的國大代表則在台下高舉白布條抗議、大聲鼓譟。離開時，蔣經國轉頭，對著台下抗爭者，深深看了一眼，那個眼神好像是說：「我為台灣做了這麼多事，你們怎麼這樣對待我？」讓人非常難過與不捨，十九天後，蔣經國過世。

馬英九提到他與蔣經國的第一次接觸。他說，民國五十一年他念初中一年級，家裡從萬華搬到長安東路，從他家頂樓陽台，可以看到不到八十公尺外蔣經國家的院子。

馬英九說，有一年春節晚上，他們幾個小孩在頂樓陽台放鞭炮，用彈弓夾著最響的大龍炮射到蔣經國家的院子，才射出一發沒多久，立刻有人衝過來查問，知道是小孩放鞭炮後，態度很客氣，沒罵他們就走了。他想，應該是蔣經國時常告誡身邊的人，要待人有禮。

馬英九沒有提及當時蔣經國的職務，根據維基百科，民國四十五年到五十三年間，蔣經國時任退輔會主委。

馬英九特別指出，國會全面改選案子拖了整整一年，直到七十六年七月李煥出任中央黨部祕書長後才交給他加速處理，當時李登輝副總統是小組召集人，他記得自己第一次向李登輝請示時，李就抱怨說，「這一年多專案小組都沒有開會喔！」馬英九感慨，如果方案早兩個月出爐，也許可以避免行憲紀念日當天的衝突。

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小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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