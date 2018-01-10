美眾院無異議通過「台灣旅行法」

2018-01-10 23:53 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／十日電



美國在台協會前主席薄瑞光出席華府智庫論壇。 華盛頓記者張加／攝影 分享 facebook

美國聯邦眾議院九日無異議通過「台灣旅行法」（HR535），鼓勵美國與台灣所有層級官員互訪；待聯邦參議院通過並協調兩院一致版本，經美國總統川普簽署才能成法。

眾議院九日也通過另一項指示美國國務卿發展策略，以協助台灣在世界衛生組織（ＷＨＯ）取得觀察員身分的法案（HR3320）。

根據法案，美國國會認為自制定台灣關係法後，由於美國對於台灣高層訪美的自我設限，美台始終缺乏有效的溝通，明顯阻礙美台關係發展。法案主張美國政策應該允許國安、行政等任何層級官員赴台灣會晤台灣官員，並允許台灣高層官員進入美國，與美國國務院、國防部及其他政府部門官員會面。「台灣旅行法」有望讓美台間高層級官員互訪解禁，關鍵是美國行政部門如何執行。

此外，「美國外交政策全國委員會」（ＮＣＡＦＰ）訪問團多位美方學者，九日在智庫「威爾遜中心」說明去年底走訪台北、北京與首爾的成果。報告建議與結論部分寫到，雖然台灣總統蔡英文沒有真正說出「九二共識」，但已盡可能接近，中方卻不接受；不過，民進黨與共產黨之間的對話出現一些正面的跡象。

報告也指出，民進黨因政治考量或許不可能刪除台獨黨綱，但一些陸方人士認為，凍結台獨黨綱也許能提升民進黨與中國共產黨之間對話的可能性。

報告寫到陸方人士願意承認，蔡英文並未惹麻煩，對兩岸關係言論也保持謹慎，這顯示她比陳水扁聰明，或說更狡猾；但幾乎每一位與參訪團對話的陸方人士都認為，蔡英文的目標仍是台灣獨立，她也緩慢並穩定地朝那方向前進。

參與該訪團的美國在台協會（ＡＩＴ）前主席薄瑞光也在報告中認為，兩岸沒有恢復官方對話的急迫感；被問及大陸民用航空局片面啟用M503航線，薄瑞光分析，大陸傳遞的主要訊息，就是他們不想和現今蔡政府討論嚴重的議題，他並說，這是個無益且不受歡迎的政治舉措，「但我看不出來是個軍事行動」。