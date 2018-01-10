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另類燈會推廣影片配樂竟是佛經 網：我到底看了什麼

議員王欣儀影射襲胸女警 陳為廷臉書反駁

2018-01-10 21:24聯合報 記者許家瑜╱即時報導

陳為廷。聯合報系資料照
陳為廷。聯合報系資料照
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時代力量黨團五立委上周在凱道徹夜禁食抗議，要求撤回行政院版「勞基法修正草案」，數度與警方爆發推擠衝突。8日在網路更瘋傳一段寫著今日清晨警方驅離時，立委助理疑似碰觸女警胸部影片，台北市議員王欣儀在臉書爆料，「這位襲胸的時代力量立委助理，正是之前已有襲胸前科的陳XX啦」。對此，陳為廷臉書澄清，說影片中根本沒有他，「我是個犯過錯誤的人，但這不代表妳有權力對我做這種毫無來由的指控」，要求王收回發文。

以下為陳為廷臉書全文：

《勞基法》三讀，心情已經很差。還要回應這個，真的很無奈。

上個週末，時代力量在府前抗爭，淋了三天雨，最後遭警察驅離。1/7（日），我們還在靜坐的時候，《中時電子報》就做了一則新聞，放上一個我們剛抵達府前時，與警察對峙的影片，下標：〈襲胸疑雲 網瘋傳女警凱道遭時力立委助理襲胸〉。

北市警在該則新聞中就澄清說：

「這段影片發生時間點是在第一天5號晚上，當時雙方發生推擠，首當其衝女警曾高聲提醒對方『你不要摸到我的胸』，並非真的發生襲胸事件。」

結果昨天，國民黨的北市議員王欣儀再在臉書貼文，強調這是事實，且影射「襲胸」的人就是我。（先寫「陳X廷」，後又改成「陳XX」）

北市警局則在議員質疑下，再發聲明稿，說：「坦承女警當下確實有反應疑似遭到時力助理性騷擾，但後來選擇不再追究」。

我的回應如下：

1、 他們所引作證據的影片中，根、本、沒、有、我。當時我正擺脫人陣，往府前跑，前方根本沒有警察。

2、 影片中人確實是我同事。但請各位自己點進去看影片，裡面拍到的是女警在指控我同事在碰她胸口。但事實上我同事不論在影片中，或影片前，都根本連碰都沒有碰到這名員警。

北市警方手上握有當晚最完整的蒐證影像，應公布當時所有影像，來確保雙方權利。

3、 最後針對國民黨議員的影射，我的回應是：

我是個犯過錯誤的人，網友對我的各種訕笑、嘲諷、攻擊，我可以接受；但這不代表妳有權力對我做這種毫無來由的指控。請妳收回。

以上。

時代力量警察陳為廷
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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