馬英九：促轉條例不符合法治國做法 令人難過

相關新聞
國安局長搭馬英九座車赴府與會遭糾正 國安局：不實報導2018-01-10 11:48
【重磅快評】民進黨睡覺立法 進化速度太驚人2018-01-10 17:02
【即時短評】從勞基法修法 看時代力量的進退失據2018-01-10 14:29
女警凱道執勤遭襲胸暫不追究？ 王欣儀：壓力下不得不為2018-01-10 11:04
財源捉襟見肘 國民黨黨公職分攤金新制今常會闖關2018-01-10 10:17
國民法官41挑6人 高雄地院明天首度模擬登場2018-01-10 16:43
中常會替馬英九清白背書 常委虧馬：缺乏一點熱忱2018-01-10 16:09
馬英九和蔣經國的第一類接觸 「炮轟」蔣經國家！2018-01-10 15:45
馬英九：李大維也是中山學人 如果也是抓耙子怎麼辦？2018-01-10 15:33
國會改案未竟其功蔣經國過世 馬英九至今痛心不已2018-01-10 15:14
馬英九：蔣經國親手終結威權 開五千年實踐民主的先河2018-01-10 15:11
曾進總統府談一例一休 顏純左：有彈性調整空間最重要2018-01-10 14:17
國民黨公職募款首祭罰則 地方人事權全面下放2018-01-10 13:04
【重磅快評】日本人將笑台灣是過勞之島2018-01-10 12:29
爭取青年加入 吳敦義：不會讓青年在醬缸泡很久2018-01-10 12:17
馬英九告過的名嘴、民代…他們下場如何？2018-01-10 10:00
林心如不孤單 盤點那些被「台獨」誤殺的藝人們2018-01-10 08:00
共諜案 王炳忠告周玉蔻誹謗2018-01-10 00:53
共諜案 王炳忠告周玉蔻誹謗2018-01-10 00:38
馬英九今中常會演講 談蔣經國2018-01-10 00:38
指馬英九收頂新2億獻金 周玉蔻判賠180萬2018-01-10 00:38
雷倩：我們沒有任務 中山獎學金改變了我的人生2018-01-09 23:53
李來希嗆 蔡政府錯誤政策造成亂象 恐神仙都沒辦法救2018-01-09 21:35
綠委臉書評論林心如事件 底下留言卻大歪樓2018-01-09 19:31
影／《龍介の清德周記》台語小教室：橫柴入灶2018-01-09 18:44
周玉蔻案勝訴 馬英九感欣慰2018-01-09 17:34
擴大紀念蔣經國 馬英九明受邀至國民黨中常會專題報告2018-01-09 15:38
影╱謝長廷：中國先開放日食 證明台灣都是意識型態2018-01-09 15:10
恆春機場養蚊子 作家：東南亞飛機都在這起降好了2018-01-09 14:33
林心如事件 孫文學校聲援：別重演周子瑜事件2018-01-09 14:01
孫大千：時代抗爭能成經典大戲 要先謝三無名英雄2018-01-09 12:21
【即時短評】「小灣」金句撩人 「陸兒」堅不開門2018-01-09 12:05
賴揆官邸大翻修 龍介笑評「金夯枷」2018-01-09 12:00
林心如被錯貼台獨標籤？孫文學校：大陸麥卡錫主義作祟2018-01-09 11:31
馬英九狀告北檢之外 台灣司改任重道遠2018-01-05 11:20
熱門文章
直播／勞基法修法三讀！7休1成歷史 未來可連續上班12天2018-01-10 08:46
週刊爆王思涵離婚內幕 遭家暴夫索15億外加豪宅2018-01-10 10:00
綠委林俊憲看片被網友抓包 他臉書嗆聲「一定會吉」2018-01-09 17:34
多圖／江啟臣痛斥勞基法「在睡覺中修法」 全場立委瞬間醒了2018-01-10 01:03
窘！林俊憲看片辯藍委廢話 網友：發言是林淑芬2018-01-09 21:21
加班換補休1比1計算 蔣萬安怒：勞工會恨死你們2018-01-10 00:21
疼惜小豬撲滿支持者六周年修勞基法 蔡英文遭酸爆2018-01-10 15:15
國安局長搭馬英九座車赴府與會遭糾正 國安局：不實報導2018-01-10 11:48
「多數民意支持修勞基法」林濁水：政府解決了一個危機2018-01-10 10:26
勞基法二讀 加班費改成核實計算 做一給四成歷史2018-01-09 18:05
勞基法二讀 每月加班上限增為54小時2018-01-09 20:55
綠委江永昌勞基法棄權投票 原因竟然是......2018-01-10 01:11
勞基法關鍵條文二讀 「七休一」鬆綁！勞工可連上12天班2018-01-10 04:51
輪班間隔有條件縮為8小時二讀通過 5綠委表決棄權2018-01-10 02:50
讓人想哭的LINE截圖 他連6天加班無法回家吃飯2018-01-10 14:31
臥軌抗爭讓人反感 教授質疑：他們是綠營臥底？2018-01-09 18:18
綠委臉書評論林心如事件 底下留言卻大歪樓2018-01-09 19:31
睡夢修勞基法？ 許毓仁大吼「睡覺的全部給我起來」2018-01-10 08:07
民進黨硬過勞基法 施正鋒：海水退了才知道誰沒穿褲子2018-01-10 10:08
「舉雙手也贏不了民進黨」 顏寬恒：滿嘴謊言的蔡政府2018-01-10 08:07
雷倩：我們沒有任務 中山獎學金改變了我的人生2018-01-09 23:53
自律？勞資協商 老闆嗆員工「恁爸就是流氓」2018-01-09 17:49
圖輯／睡夢中修正通過的勞基法 看「斷電」的立委們2018-01-10 11:16
勞基法三讀7休1沒了 行政院：維護勞工權益決心不變2018-01-10 09:15
7休1改為14休4、加班上限54小時 拍板！2018-01-09 23:43
航空警察局長黃榮清退休前辭世2018-01-09 21:28
勞基法三讀通過 侯漢廷：立委瀆職對不起全台灣人2018-01-10 09:14
立院加碼加班費可換補休入法 學者：瘋掉了2018-01-10 15:07
林靜儀臉書發文警察辛苦了 網友酸「幹話一姐」2018-01-10 09:53
藍營小編嗆林俊憲上班看片 意外扯出網紅「呱吉」2018-01-10 00:51
馬英九：李大維也是中山學人 如果也是抓耙子怎麼辦？2018-01-10 15:33
周玉蔻案勝訴 馬英九感欣慰2018-01-09 17:34
李來希嗆 蔡政府錯誤政策造成亂象 恐神仙都沒辦法救2018-01-09 21:35
馬英九告過的名嘴、民代…他們下場如何？2018-01-10 10:00
記得他嗎？ 阿福小菩薩 開啟醫助越南20年2018-01-10 00:19
這一夜勞工輸掉什麼？ 勞基修法利弊總盤點2018-01-10 13:36
勞基法三讀 賴清德：勞資魚水相幫促雙方合作2018-01-10 11:11
勞基法三讀 勞方：資方要5毛民進黨給1002018-01-10 11:23
女警凱道執勤遭襲胸暫不追究？ 王欣儀：壓力下不得不為2018-01-10 11:04
合歡山急凍奇兵！ 國軍武嶺覆練雪中作戰救援2018-01-10 12:16
留言