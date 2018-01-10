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馬英九：促轉條例不符合法治國做法 令人難過

2018-01-10 16:08聯合報系攝影中心 記者曾學仁╱即時報導

國民黨前主席馬英九下午前往國民黨中央黨部專題講述蔣故主席經國先生行誼，並追憶在民國51年春節晚上幾個小孩在頂樓陽台放鞭炮，爆炸聲音很大，立刻有人衝過來查問，知道是小孩放鞭炮後，態度很客氣，也沒罵我們，就走了。馬英九回想應該是經國先生時常告誡身邊的人，要待人有禮並提及蔣經國在美國曾經遭遇槍擊的故事，在演講後並對《黨產條例》與《促轉條例》表逹令人感到憂心，包括違反有罪推定、溯及既往、個案立法、表示法律必須要明確等原則，不符合法治國的做法，令學法的人非常難過。

國民黨前主席馬英九（圖）下午前往國民黨中央黨部專題講述蔣故主席經國先生行誼，並追...
國民黨前主席馬英九（圖）下午前往國民黨中央黨部專題講述蔣故主席經國先生行誼，並追憶在民國51年春節晚上幾個小孩在頂樓陽台放鞭炮，爆炸聲音很大，立刻有人衝過來查問，知道是小孩放鞭炮後，態度很客氣，也沒罵我們，就走了。馬英九回想應該是經國先生時常告誡身邊的人，要待人有禮。記者曾學仁／攝影
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國民黨前主席馬英九（圖）下午前往國民黨中央黨部專題講述蔣故主席經國先生行誼，並提...
國民黨前主席馬英九（圖）下午前往國民黨中央黨部專題講述蔣故主席經國先生行誼，並提及蔣經國在美國曾經遭遇槍擊的故事。記者曾學仁／攝影
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國民黨前主席馬英九（中）下午前往國民黨中央黨部專題講述蔣故主席經國先生行誼，在演...
國民黨前主席馬英九（中）下午前往國民黨中央黨部專題講述蔣故主席經國先生行誼，在演講後並對《黨產條例》與《促轉條例》表逹令人感到憂心，包括違反有罪推定、溯及既往、個案立法、表示法律必須要明確等原則，不符合法治國的做法，令學法的人非常難過。記者曾學仁／攝影
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國民黨前主席馬英九（左）下午前往國民黨中央黨部專題講述蔣故主席經國先生行誼，在演...
國民黨前主席馬英九（左）下午前往國民黨中央黨部專題講述蔣故主席經國先生行誼，在演講後並對《黨產條例》與《促轉條例》表逹令人感到憂心，包括違反有罪推定、溯及既往、個案立法、表示法律必須要明確等原則，不符合法治國的做法，令學法的人非常難過。記者曾學仁／攝影
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馬英九國民黨蔣經國
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