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馬英九和蔣經國的第一類接觸 「炮轟」蔣經國家！

2018-01-10 15:45聯合報 記者王寓中╱即時報導

前總統馬英九。記者曾學仁／攝影
前總統馬英九。記者曾學仁／攝影
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前總統馬英九下午在國民黨中常會專題演講「經國先生與我」。馬英九首度公開提到他在初中一年級就與蔣經國「有淵源」，不但住在蔣經國家附近，小時候的馬英九還曾「炮轟」蔣經國家。

馬英九指出，民國51年，他唸台北市大安初中一年級，家裡從萬華搬到長安東路一段8號3樓，經國先生住在一段18號，兩家相距不到80公尺；從他家頂樓陽台，可以看到經國先生家的院子。有一年春節晚上，他們幾個小孩在頂樓陽台放鞭炮，用彈弓夾著最響的大龍炮，點燃引信後，就射到蔣經國家的院子。

馬英九說，大龍炮爆炸聲音很大，才剛射出一發沒多久，立刻有人衝過來查問，知道是小孩放鞭炮後，態度很客氣，也沒罵他們就走了。

他當時想，應該是經國先生時常告誡身邊的人，要待人有禮。不過，他們幾個小孩也沒再敢往蔣經國的寓所放炮了。那年，經國先生52歲，他12歲，這是他對經國先生的第一個的印象─對部屬要求嚴格。

馬英九指出，民國57年，他高中畢業後到成功嶺受訓，被選為開訓典禮的宣誓代表，帶領一萬二千個受訓的大專學生，向當時主持典禮的國防部長經國先生宣誓效忠國家。宣誓完他跑上台，將誓詞呈送給經國先生。 蔣經國收下誓詞，微笑地看著他，握著他的手，輕輕地說：「謝謝你」。這是他第一次直接接觸到經國先生，態度很親切，握手很有力氣。

馬英九接著說，民國63年他從預備軍官退伍前，申請到美國紐約大學法學院念碩士，同時考上國民黨中山獎學金。出國前，經國先生在三軍軍官俱樂部請他們10位中山獎學金同學吃早餐。親切的問他們去哪一國，哪些學校，讀什麼研究所，希望他們早日學成回國服務。

馬說，這是他有生以來跟經國先生接觸時間最久的一次會面，也是唯一一次跟蔣經國吃飯，他也下定決心，取得學位後，一定要回國服務，貢獻所長。

馬表示，民國70年，他在哈佛大學拿到法學博士並在紐約工作半年後，返國擔任總統府第一局副局長，三個月後兼任總統英文秘書，開始他追隨經國先生七年的日子。

馬自爆說，第一天擔任傳譯，他應該就讓經國先生留下深刻印象。那時他還是個90公斤的壯漢，那個傳譯的座位，卻是一張在經國先生與外賓之間的小板凳，他好不容易把自己塞進去，挺胸坐正，膝蓋一頂，就把茶几撞得晃了好大一下，茶杯裡的水全都灑出來，相當尷尬。

馬說，後來總統秘書室的盧主任，還特別交代總務人員，要拉開茶几跟板凳的距離，以容納這位新來的胖秘書。那年經國先生已經71歲，他才31歲。

蔣經國馬英九紐約
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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