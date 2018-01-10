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國會改案未竟其功蔣經國過世 馬英九至今痛心不已

2018-01-10 15:14聯合報 記者王寓中╱即時報導

前總統馬英九。聯合報系記者徐庭揚／攝影
前總統馬英九。聯合報系記者徐庭揚／攝影
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前總統馬英九今天下午在國民黨中常會以「經國先生與我」發表專題演講，他並分享與蔣經國共事七年的三個小故事，第三個、也是最讓馬英九感慨的，是有關國會全面改選。

馬英九指出，民國75年3月，國民黨舉行第12屆三中全會，並在會後的中常會決議成立由嚴家淦等12位中常委成立政治革新小組，分別就國會改選、省市長民選、解除戒嚴、開放組黨、強化治安、加強黨務工作等6個議題研商推動方案。其中第一個就是國會改選。當時國會老代表意見甚多，進度不快。

馬指出，當年11月的一個晚上，經國先生突然叫他去七海寓所。那是他第一次進到蔣經國的臥房，就像一個簡樸的老榮民的臥室。經國先生那時身體已不好，肚子挺得很大，躺在床上說話，問他國會改革的進度如何？他說大致順利，但老代表希望設立大陸代表制，爭議很大。經國先生問他，「政府從大陸撤退來臺的使時候，有沒有宣布我們還是代表中華民國全國？」我說沒有這個印象，要回去查一下。

兩天後，他向經國先生回報查詢結果。中央政府在38年12月7日從成都遷到台北時，當年的國民政府公報並未刊載任何我國政府仍然代表中國的聲明。經國先生說，「我們的國會只要是依據中華民國憲法選出，就是代表中華民國的法統。因此，設立大陸代表制並沒有必要。」他聽了之後，大大鬆了一口氣，這顯示經國先生充分了解中華民國的法統是靠憲法維持，不是靠自然人維持。

馬說，那天離開官邸時，看見繁星滿天，他深深覺得，中華民國能有這樣一位英明睿智的領袖，是多麼的幸運啊！萬一蔣經國支持大陸代表制，我們政府要如何向全國人民交代為甚麼30年前不改選呢？

馬表示，他最後一次見到經國先生，是民國76年的行憲紀念日。蔣經國坐著輪椅，出席在台北市中山堂舉行的行憲紀念大會。當時民進黨的國大代表在檯下高舉白布條抗議，大聲鼓噪。經國先生不受影響繼續致詞，離開時，經國先生轉頭，對著檯下抗爭者，深深看了一眼。那個眼神好像是說：「我為台灣做了這麼多事，你們怎麼這樣對待我？」那種眼神讓人非常難過與不捨，他這輩子永遠無法忘記。

馬指出，19天後，經國先生過世了。當時他想，國會改革案如果能早一點完成，也許就可以化解這場抗爭。但是這個案子當時拖了整整一年，直到民國76年（1987）7月李煥出任中央黨部祕書長後才交給他加速處理。當時李登輝副總統是小組召集人，當半年前他第一次向李登輝請示時，李就抱怨說：「這一年多專案小組都沒有開會喔！」主管部門耽誤的後果，也只有由經國先生概括承受。

馬英九表示，經國先生逝世後，李煥帶他到處去說明這個方案，儘管有些資深中央民意代表砲聲隆隆，中常會最後還是通過了改革方案。

馬英九感慨，如果方案早兩個月出爐，也許可以避免行憲日當天的衝突。回想起來，他至今仍感痛心不已。一個月後他到頭寮謁靈，為此在經國先生靈前痛哭，久久不能平復。

馬英九蔣經國
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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