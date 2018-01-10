親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
勞基法修法三讀
勞團抗修勞基法
藍綠各黨拚選戰
全台空汙嚴重化
政治
軍事
綜合

影／銀白世界在這裡！ 太平山、福壽山追瑞雪

馬英九：蔣經國親手終結威權 開五千年實踐民主的先河

2018-01-10 15:11聯合報 記者王寓中╱即時報導

前總統馬英九。聯合報系資料照片／記者蔡孟妤攝影
前總統馬英九。聯合報系資料照片／記者蔡孟妤攝影
分享

前總統馬英九今天到國民黨中常會專題演講「經國先生與我」，馬英九指出，蔣經國對台灣有四大貢獻。第一，是推動十大建設；第二，是解除臺澎戒嚴；第三，開放大陸探親；第四，力行勤政愛民。十大建設促成台灣經濟升級；解除戒嚴帶來民主改革；開放探親促成兩岸和解；勤政愛民端正臺灣政風。每一項都是歷史性的貢獻。

馬英九總結說，蔣經國長於威權時代，卻能突破自身侷限，親手終結威權時代，讓中華民國在經濟起飛之餘，也能推陳出新，在古老的土地上培育出自由民主的幼苗，開五千年實踐民主的先河。這是蔣經國為歷史、為中華民國、為台灣留下最動人、最持久的貢獻。

馬英九表示，他有幸追隨蔣經國7年，並和中常會分享其中幾件饒富意義的小故事。

第一個故事是有關解除戒嚴。

馬英九指出，大約在民國74年，有一天經國先生收到美國好友、二戰英雄、美軍顧問團前團長戚烈拉將軍（Gen. Richard G. Ciccolella）親筆來函，討論戒嚴存廢的事。戚烈拉的論點很簡單，「台灣的戒嚴跟國際社會瞭解的戒嚴很不同，讓台灣吃了不少悶虧，有理說不清。既是如此，何不解除戒嚴，丟掉這個包袱？」他把這封信翻譯出來呈給經國先生。

沒多久，經國先生叫他到辦公室，問他「戒嚴」這個字的英文是甚麼？外國人的說法是什麽？他說戒嚴的英文就是「martial law」，有些字典或百科全書指的就是「無法無天」（no law at all），或「軍事統治(military control)。經國先生皺起眉頭說，「我們沒有無法無天，也不是軍事統治啊！」他當時感覺，經國先生已經了解，台灣被國際社會誤解得很厲害，戒嚴這個包袱很沈重。

一年後，民國75年10月7日下午，經國先生接見美國華盛頓郵報發行人葛蘭姆女士（Katherine Graham）的時候，親自宣布臺灣將解除戒嚴，開放組黨。他當時一個字一個字翻成英文，彷彿有電流通過他的身體，那是一種改寫歷史的感覺，終身難忘。

第二個故事是有關開放大陸探親。

馬英九指出，民國76年3月下旬，接見外賓後，經國先生突然問他：「英九，最近有甚麼特別的事情啊？」他立刻說「有」：最近有一些老兵在西門町遊行抗議，他們穿著白袍，上面寫著「想家」，想回大陸探親。同時，立法委員趙少康、李勝峰與洪昭男在立法院要求政府開放老兵回大陸探親。

他向經國先生報告，實際上每年都已經有近萬人經過香港，偷偷到大陸探親，造成守法的人吃虧，違法的人佔便宜的現象，顯然很不公平。經國先生聽了就說：「你去找張副秘書長，我已經交代他處理了。」原來經國先生已經決定要開放大陸探親。

於是在張祖詒副秘書長的指導下，我們草擬方案，初步想法是在堅持與中共當局「不接觸、不談判、不妥協」的前提下，透過民間團體安排，經過香港進入大陸。這個民間團體，就是紅十字會。經過各方反覆協商，這個被我私下命名為「穎考」專案的兩岸探親計畫，在6月4日簽出來呈送經國先生核定後，交給行政院與國民黨中央黨部執行。最後在11月2日正式實施。

馬英九表示，三十年來，兩岸已經有一億以上兩岸人民互相訪問，留學、投資、貿易，兩岸和解，終於默默的展開。經國先生從善如流，真正為兩岸做了很大的功德。

探親馬英九蔣經國
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

相關新聞

國安局長搭馬英九座車赴府與會遭糾正 國安局：不實報導

2018-01-10 11:48

【重磅快評】民進黨睡覺立法 進化速度太驚人

2018-01-10 17:02

【即時短評】從勞基法修法 看時代力量的進退失據

2018-01-10 14:29

女警凱道執勤遭襲胸暫不追究？ 王欣儀：壓力下不得不為

2018-01-10 11:04

財源捉襟見肘 國民黨黨公職分攤金新制今常會闖關

2018-01-10 10:17

國民法官41挑6人 高雄地院明天首度模擬登場

2018-01-10 16:43

中常會替馬英九清白背書 常委虧馬：缺乏一點熱忱

2018-01-10 16:09

馬英九：促轉條例不符合法治國做法 令人難過

2018-01-10 16:08

馬英九和蔣經國的第一類接觸 「炮轟」蔣經國家！

2018-01-10 15:45

馬英九：李大維也是中山學人 如果也是抓耙子怎麼辦？

2018-01-10 15:33

國會改案未竟其功蔣經國過世 馬英九至今痛心不已

2018-01-10 15:14

曾進總統府談一例一休 顏純左：有彈性調整空間最重要

2018-01-10 14:17

國民黨公職募款首祭罰則 地方人事權全面下放

2018-01-10 13:04

【重磅快評】日本人將笑台灣是過勞之島

2018-01-10 12:29

爭取青年加入 吳敦義：不會讓青年在醬缸泡很久

2018-01-10 12:17

馬英九告過的名嘴、民代…他們下場如何？

2018-01-10 10:00

林心如不孤單 盤點那些被「台獨」誤殺的藝人們

2018-01-10 08:00

共諜案 王炳忠告周玉蔻誹謗

2018-01-10 00:53

共諜案 王炳忠告周玉蔻誹謗

2018-01-10 00:38

馬英九今中常會演講 談蔣經國

2018-01-10 00:38

指馬英九收頂新2億獻金 周玉蔻判賠180萬

2018-01-10 00:38

雷倩：我們沒有任務 中山獎學金改變了我的人生

2018-01-09 23:53

李來希嗆 蔡政府錯誤政策造成亂象 恐神仙都沒辦法救

2018-01-09 21:35

綠委臉書評論林心如事件 底下留言卻大歪樓

2018-01-09 19:31

影／《龍介の清德周記》台語小教室：橫柴入灶

2018-01-09 18:44

周玉蔻案勝訴 馬英九感欣慰

2018-01-09 17:34

擴大紀念蔣經國　馬英九明受邀至國民黨中常會專題報告

2018-01-09 15:38

影╱謝長廷：中國先開放日食 證明台灣都是意識型態

2018-01-09 15:10

恆春機場養蚊子 作家：東南亞飛機都在這起降好了

2018-01-09 14:33

林心如事件 孫文學校聲援：別重演周子瑜事件

2018-01-09 14:01

孫大千：時代抗爭能成經典大戲 要先謝三無名英雄

2018-01-09 12:21

【即時短評】「小灣」金句撩人 「陸兒」堅不開門

2018-01-09 12:05

賴揆官邸大翻修 龍介笑評「金夯枷」

2018-01-09 12:00

林心如被錯貼台獨標籤？孫文學校：大陸麥卡錫主義作祟

2018-01-09 11:31

馬英九狀告北檢之外 台灣司改任重道遠

2018-01-05 11:20
看更多

熱門文章

直播／勞基法修法三讀！7休1成歷史 未來可連續上班12天

2018-01-10 08:46

週刊爆王思涵離婚內幕 遭家暴夫索15億外加豪宅

2018-01-10 10:00

綠委林俊憲看片被網友抓包 他臉書嗆聲「一定會吉」

2018-01-09 17:34

多圖／江啟臣痛斥勞基法「在睡覺中修法」 全場立委瞬間醒了

2018-01-10 01:03

窘！林俊憲看片辯藍委廢話 網友：發言是林淑芬

2018-01-09 21:21

加班換補休1比1計算 蔣萬安怒：勞工會恨死你們

2018-01-10 00:21

疼惜小豬撲滿支持者六周年修勞基法 蔡英文遭酸爆

2018-01-10 15:15

國安局長搭馬英九座車赴府與會遭糾正 國安局：不實報導

2018-01-10 11:48

「多數民意支持修勞基法」林濁水：政府解決了一個危機

2018-01-10 10:26

勞基法二讀 加班費改成核實計算 做一給四成歷史

2018-01-09 18:05

勞基法二讀 每月加班上限增為54小時

2018-01-09 20:55

綠委江永昌勞基法棄權投票 原因竟然是......

2018-01-10 01:11

勞基法關鍵條文二讀 「七休一」鬆綁！勞工可連上12天班

2018-01-10 04:51

輪班間隔有條件縮為8小時二讀通過 5綠委表決棄權

2018-01-10 02:50

讓人想哭的LINE截圖 他連6天加班無法回家吃飯

2018-01-10 14:31

臥軌抗爭讓人反感 教授質疑：他們是綠營臥底？

2018-01-09 18:18

綠委臉書評論林心如事件 底下留言卻大歪樓

2018-01-09 19:31

睡夢修勞基法？ 許毓仁大吼「睡覺的全部給我起來」

2018-01-10 08:07

民進黨硬過勞基法 施正鋒：海水退了才知道誰沒穿褲子

2018-01-10 10:08

「舉雙手也贏不了民進黨」 顏寬恒：滿嘴謊言的蔡政府

2018-01-10 08:07

雷倩：我們沒有任務 中山獎學金改變了我的人生

2018-01-09 23:53

自律？勞資協商 老闆嗆員工「恁爸就是流氓」

2018-01-09 17:49

圖輯／睡夢中修正通過的勞基法 看「斷電」的立委們

2018-01-10 11:16

勞基法三讀7休1沒了 行政院：維護勞工權益決心不變

2018-01-10 09:15

7休1改為14休4、加班上限54小時 拍板！

2018-01-09 23:43

航空警察局長黃榮清退休前辭世

2018-01-09 21:28

勞基法三讀通過 侯漢廷：立委瀆職對不起全台灣人

2018-01-10 09:14

立院加碼加班費可換補休入法 學者：瘋掉了

2018-01-10 15:07

林靜儀臉書發文警察辛苦了 網友酸「幹話一姐」

2018-01-10 09:53

藍營小編嗆林俊憲上班看片 意外扯出網紅「呱吉」

2018-01-10 00:51

馬英九：李大維也是中山學人 如果也是抓耙子怎麼辦？

2018-01-10 15:33

周玉蔻案勝訴 馬英九感欣慰

2018-01-09 17:34

李來希嗆 蔡政府錯誤政策造成亂象 恐神仙都沒辦法救

2018-01-09 21:35

馬英九告過的名嘴、民代…他們下場如何？

2018-01-10 10:00

記得他嗎？ 阿福小菩薩 開啟醫助越南20年

2018-01-10 00:19

這一夜勞工輸掉什麼？ 勞基修法利弊總盤點

2018-01-10 13:36

勞基法三讀 賴清德：勞資魚水相幫促雙方合作

2018-01-10 11:11

勞基法三讀 勞方：資方要5毛民進黨給100

2018-01-10 11:23

女警凱道執勤遭襲胸暫不追究？ 王欣儀：壓力下不得不為

2018-01-10 11:04

合歡山急凍奇兵！ 國軍武嶺覆練雪中作戰救援

2018-01-10 12:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top