馬英九：蔣經國親手終結威權 開五千年實踐民主的先河

2018-01-10 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



前總統馬英九。聯合報系資料照片／記者蔡孟妤攝影 分享 facebook

前總統馬英九今天到國民黨中常會專題演講「經國先生與我」，馬英九指出，蔣經國對台灣有四大貢獻。第一，是推動十大建設；第二，是解除臺澎戒嚴；第三，開放大陸探親；第四，力行勤政愛民。十大建設促成台灣經濟升級；解除戒嚴帶來民主改革；開放探親促成兩岸和解；勤政愛民端正臺灣政風。每一項都是歷史性的貢獻。

馬英九總結說，蔣經國長於威權時代，卻能突破自身侷限，親手終結威權時代，讓中華民國在經濟起飛之餘，也能推陳出新，在古老的土地上培育出自由民主的幼苗，開五千年實踐民主的先河。這是蔣經國為歷史、為中華民國、為台灣留下最動人、最持久的貢獻。

馬英九表示，他有幸追隨蔣經國7年，並和中常會分享其中幾件饒富意義的小故事。

第一個故事是有關解除戒嚴。

馬英九指出，大約在民國74年，有一天經國先生收到美國好友、二戰英雄、美軍顧問團前團長戚烈拉將軍（Gen. Richard G. Ciccolella）親筆來函，討論戒嚴存廢的事。戚烈拉的論點很簡單，「台灣的戒嚴跟國際社會瞭解的戒嚴很不同，讓台灣吃了不少悶虧，有理說不清。既是如此，何不解除戒嚴，丟掉這個包袱？」他把這封信翻譯出來呈給經國先生。

沒多久，經國先生叫他到辦公室，問他「戒嚴」這個字的英文是甚麼？外國人的說法是什麽？他說戒嚴的英文就是「martial law」，有些字典或百科全書指的就是「無法無天」（no law at all），或「軍事統治(military control)。經國先生皺起眉頭說，「我們沒有無法無天，也不是軍事統治啊！」他當時感覺，經國先生已經了解，台灣被國際社會誤解得很厲害，戒嚴這個包袱很沈重。

一年後，民國75年10月7日下午，經國先生接見美國華盛頓郵報發行人葛蘭姆女士（Katherine Graham）的時候，親自宣布臺灣將解除戒嚴，開放組黨。他當時一個字一個字翻成英文，彷彿有電流通過他的身體，那是一種改寫歷史的感覺，終身難忘。

第二個故事是有關開放大陸探親。

馬英九指出，民國76年3月下旬，接見外賓後，經國先生突然問他：「英九，最近有甚麼特別的事情啊？」他立刻說「有」：最近有一些老兵在西門町遊行抗議，他們穿著白袍，上面寫著「想家」，想回大陸探親。同時，立法委員趙少康、李勝峰與洪昭男在立法院要求政府開放老兵回大陸探親。

他向經國先生報告，實際上每年都已經有近萬人經過香港，偷偷到大陸探親，造成守法的人吃虧，違法的人佔便宜的現象，顯然很不公平。經國先生聽了就說：「你去找張副秘書長，我已經交代他處理了。」原來經國先生已經決定要開放大陸探親。

於是在張祖詒副秘書長的指導下，我們草擬方案，初步想法是在堅持與中共當局「不接觸、不談判、不妥協」的前提下，透過民間團體安排，經過香港進入大陸。這個民間團體，就是紅十字會。經過各方反覆協商，這個被我私下命名為「穎考」專案的兩岸探親計畫，在6月4日簽出來呈送經國先生核定後，交給行政院與國民黨中央黨部執行。最後在11月2日正式實施。

馬英九表示，三十年來，兩岸已經有一億以上兩岸人民互相訪問，留學、投資、貿易，兩岸和解，終於默默的展開。經國先生從善如流，真正為兩岸做了很大的功德。