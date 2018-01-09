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雷倩：我們沒有任務 中山獎學金改變了我的人生

2018-01-09 23:53聯合報 記者王寓中╱即時報導

雷倩。聯合報資料照片
雷倩。聯合報資料照片
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國民黨黨產會要求解凍一筆要發放給刻在海外求學的「中山獎學金」學生的錢，黨產會保留全案請國民黨再說明。針對某電視報導竟把「中山獎學金」抹黑為有政治任務的學生，婦聯會新主委雷倩今晚特別在臉書貼文，以自身經歷予以嚴正駁斥 。

雷倩指出，1980年代前後，教育部的公費留考幾乎沒有文史法政社會科學的名額，對於家境不富裕的學生來說，國民黨的中山獎學金是一個極難得的機會；又由於每學門僅取一名，競爭非常激烈。她考試的那年報考者即超過800人。

雷倩強調，除了需自己申請學校，我們沒有「任務」。當年的主事者張豫生老師告訴我們，獎學金是為國家培育人才的，所以我們有認真讀書交出好成績的「責任」。又由於以前的中山學人幾乎全數完成博士學位，而獎學金只供給碩士的兩年，所以有申請到博士班及其他獎學金的「同儕壓力」。

雷倩表示，她是當屆第一名的學生，若不是中山獎學金，海軍子弟的她不可能進入長春藤名校賓夕法尼亞大學就讀（她的學院碩士班只收全球頂尖千分之三的學生），也不可能三年後獲得全額獎學金進入博士班（全學院一年只收一名），更絕不可能在1987年由費城到紐約，進入美國媒體巨擘ABC廣播電視網，度過風起雲湧的十年。

雷倩說，「中山獎學金改變了我的人生。無論在海外或回國服務，我一直以身為中山學人為榮，也總是寫在我的履歷」。

雷倩國民黨黨產
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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