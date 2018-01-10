馬英九今中常會演講 談蔣經國

2018-01-10 00:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



前總統馬英九。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

一月十三日是前總統蔣經國逝世三十周年，國民黨將擴大舉辦紀念活動，國民黨中常會今天並將邀請前黨主席馬英九專題演講，馬英九將以「經國先生與我」為題，緬懷蔣經國對中華民國和台灣的貢獻，以及他所認識的蔣經國。

馬英九因三中黨產案遭到北檢約談，媒體盛傳農曆年後北檢將起訴，卸任總統後一再被司法追殺的馬英九，面臨黨產案可能的政治起訴，國民黨主席吳敦義下令全黨全力聲援。

面對年底地方選舉背水一戰，國民黨和馬英九唇亡齒寒，無法分割，在全黨力挺下，馬英九重回中常會演講，更受注目。