共諜案 王炳忠告周玉蔻誹謗

王炳忠(左)昨天與律師到台北地院自訴周玉蔻洩密、誹謗。 記者王聖藜／攝影 分享 facebook

資深媒體人周玉蔻先前評論共諜案時，指新黨發言人王炳忠的父親王進步帳戶有不明、單筆五百萬元的資金匯入，王炳忠昨天前往台北地院遞狀自訴控告周玉蔻涉犯洩密、誹謗罪，並向周求償一四八萬七千元回復他個人與父親的名譽。

調查局偵辦周泓旭陸生共諜案，國安站還原新黨青年軍侯漢廷電腦發現，侯曾經在工作匯報中寫道，「國民黨在二O二O年不可能執政、正是星火小組發展群眾工作的好時機」，專案小組因此懷疑侯被周吸收。

王炳忠則說，不知有所謂「星火組織」，但新黨為了拓展支持者基礎，幹部們本來就各自要發展團隊。