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徹夜表決戰！關鍵「七休一」確定鬆綁 勞工可連上12天班

李來希嗆 蔡政府錯誤政策造成亂象 恐神仙都沒辦法救

2018-01-09 21:35聯合報 記者陳智華╱即時報導

寒流來襲，擋不住勞工憤怒。抗議勞基法修惡，勞團這幾天頂著低溫在立法院周邊抗議。全國公務人員協會理事長李來希今天在軍公教網路之聲直播電台指出，「拒馬阻擋不了人民的聲音，圍牆擋不住人民的怒吼，今天不好好檢討政策，年底大選就等著看後果。」

李來希說，一早開車前往辦公室做直播就遭到層層拒馬阻擋，彷彿來到「大台北城監獄」。好不容易停了車，就看到走廊都是徹夜未休息的員警，除了心疼員警要要在又濕又冷天氣中執勤，也質疑這個政府動員兩三千名警力就為了防堵一個法案的通過，這樣怎麼跟人民溝通？

員警過勞，都是這個政府造成的，李來希說，「政府不僅要使用你（警察）的勞力，還要剝奪你的權益，真是不仁不義不智。」

他表示，立法院審查法案需要用這麼大陣仗來阻隔人民的聲音，李來希說:「蔡政府從前年520執政到今天，只要有通過重大法案，就必須擴大維安，而且維安程度一次比一次強烈，拒馬一層不夠架到兩層三層四層，勞動部架了八層，這像話嗎？」

蔡總統執政不到兩年，但抗爭連續不斷，讓小英民調一路下滑。李來希說:「蔡總統如果不好好檢討為何需要這麼多維安，為何走不出總統府大門，走不出官邸，如果原因不找出來，是沒辦法解決問題的。」

他重申指出，「今天可阻擋人民聲音一時，沒辦法阻擋一世。」李來希甚至直指，蔡政府錯誤政策造成的亂象，恐怕連神仙都沒辦法救。

李來希。報系資料照
李來希。報系資料照
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李來希立法院勞團
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