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林心如不孤單 盤點那些被「台獨」誤殺的藝人們

2018-01-10 08:00聯合報 記者黃國樑／台北報導

林心如製作、主演「我的男孩」近日爭議不斷。 圖／八大提供
林心如製作、主演「我的男孩」近日爭議不斷。 圖／八大提供
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在兩岸享有高知名度的女演員林心如，最近自製自演新作《我的男孩》，在中國大陸被具名舉報「台獨」，中國廣州廣電當局因此將《我的男孩》全面下架，才播兩集就全面下架。但林心如從未有台獨舉措，她被封殺許多人紛紛出來為她叫屈。這次事件顯然是一起誤殺。

連大陸網友都不相信，一位張姓網友說，他不相信像林心如這種事業幾乎完全在大陸的台灣藝人會傻到去支持台獨，她只是没有像羅志祥那樣說出「我們都是中國人」而已。把她的作品下架應該是電視台的過激反應，這種做法當然有待商榷。

但這種事件受到兩岸關係起伏的影響甚深，兩岸關係陷入敵意緊張時，這類的事情就很容易發生。最有名的例子就是張惠妹。

● 張惠妹幫阿扁唱國歌 被封殺4年

張惠妹2000年第十任正副總統就職典禮中帶領民眾高唱中華民國國歌。 圖／聯合報系...
張惠妹2000年第十任正副總統就職典禮中帶領民眾高唱中華民國國歌。 圖／聯合報系資料照片
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曾在大陸被譽為中國的瑪麗亞凱莉或瑪丹娜的張惠妹，在2000年政黨首度輪替後，在陳水扁的就職大典上獲邀演唱國歌，她一襲低胸禮服卻唱出嘹亮的歌聲，令人驚嘆。但四天後卻傳來她已遭到北京當局報復的消息，大陸國營電視台、報紙和廣告看板業者都接獲命令，不得播放或刊登阿妹為雪碧飲料所做的廣告，包括以張惠妹代言雪碧的可口可樂也證實，其發言人布蘭達李表示：「我們早在十九日就接獲這些媒體或業者的通知，說不再刊出阿妹的廣告。他們並未詳告原由，只說是上級交辦的。」

中央電視台一名女職員也證實電台不再播放雪碧的廣告。她解釋說：「因為張惠妹是台獨支持者。」握有張惠妹音樂經銷權的上海影音公司指出，尚未接獲任何禁售阿妹唱片的命令，該公司強調：「如果上級下令不得賣，我們只好照辦。」

阿妹為扁唱國歌更引起大陸阿妹迷熱烈討論，他們在網上表示失望與震驚，有人說被阿妹出賣了。到了6月2日，中共官方通訊社新華社發布一項消息，間接證實張惠妹短期內無法在大陸廣播、電視媒體上出現，不過其他的「文化交流」則不受影響。

但張惠妹仍被封殺了四年，2004年5月張惠妹原要在杭州出席一項活動，引發大陸抵制風波，但到六月，她現身北京並正式宣告七月卅一日演唱會如期舉行，四年的「封殺」、「抵制」風波正式落幕。

大陸國台辦官員在這一年7月終於說，大陸當局「根本就沒有下達封殺或抵制張惠妹的指示」，他說，大陸支持兩岸文化交流的立場很明確，但不能保證有個別的大陸民眾因為某些因素而採取不歡迎的措施。官員把責任推給媒體與民間，說有些媒體卻推波助瀾，稱張惠妹事件是大陸有計畫的作為，這種推測性、又沒有證實的報導，十分不負責任。

● 楊丞琳一句失言 被凍了好幾年

楊丞琳2003年時因主持節目失言，慘遭大陸冷凍。 圖／聯合報系資料照片
楊丞琳2003年時因主持節目失言，慘遭大陸冷凍。 圖／聯合報系資料照片
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另一位台灣當紅的女星楊丞琳則因失言慘遭冷凍，2003年她主持「我猜我猜我猜猜猜」節目時，被問抗戰打了幾年？她原本回答11年，但當她聽聞答案後回說：「才8年喔？」不僅被批評歷史太差，更因為「才」這個字遭到大陸封殺。

雖然當時網絡還不是很發達，但這番話仍然迅速在兩岸傳播並惹來眾怒，直到2006年，楊丞琳才為自己的這番失言公開道歉。其後還多次表示希望大家能夠原諒自己當時的無知。到了2007年才逐漸解凍。

2010年，大陸的優酷網與安徽衛視合作獨播「海派甜心」，由小豬羅志祥、與楊丞琳主演，宣告她在大陸已正式破冰。

不過，楊丞琳的作品從未在大陸「真正」中斷曝光，一些飲料、球鞋與休閒服都有大陸廠商找上門邀她代言。

● 徐若瑄只是「無奈」就被抵制 但並未被封殺

女星徐若瑄2010年時淚灑東京影展。 圖／聯合報系資料照片
女星徐若瑄2010年時淚灑東京影展。 圖／聯合報系資料照片
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在國際舞台上被封殺的案例則有2010年的東京影展，當時中國堅持台灣必須以「中國台灣」出場，但台灣藝人不妥協，選擇缺席星光大道，女星徐若瑄淚灑影展，事後在微博表示無奈，隨即引發中國網友揚言抵制，更以「慰安婦」一詞辱罵攻擊她。

可是徐若瑄並未真的遭抵制，隔年2011年，她因主演電影「星海」，在那一屆的東京影展的「中國電影周」放映，她開心地走上東京影展的星光大道，而中國電影周活動在東京有樂町開幕時，她也隨大陸代表團出席。其中，大陸代表團團長大陸廣電總局電影管理局副局長喇培康也與徐若瑄、「星海」導演、也是中國電影基金會會長李前寬、蕭桂雲夫婦、大陸演員江一燕、董潔等人一起亮相。喇培康介紹徐若瑄時稱她是「來自中國台灣地區的漂亮優秀女演員」，徐若瑄則先以中文說「大家好，我是徐若瑄」，然後用流暢的日文介紹自己，也希望觀眾喜歡「星海」這部作品。

然而到了2016年，大陸傳出一份55名藝人黑名單，徐若瑄不知怎地赫然在列。然而這似乎只是虛驚，她的經紀人對外說，「對不屬實的謠言與報導，無從回應。」

● 周子瑜大選前夕被舉報台獨 錄影稱「以中國人為傲」

周子瑜在2016大選前夕被黃安二度舉報台獨。 圖／取自TWICE官網
周子瑜在2016大選前夕被黃安二度舉報台獨。 圖／取自TWICE官網
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2016年的1月，年僅十六歲在韓團TWICE擔任歌唱成員的周子瑜被以台獨剋星自居的資深藝人黃安舉報為台獨，舉報的同時總統大選投票已迫在眉睫，許多人為聲援周子瑜，表明原不投票的也要出來投，成為前年總統大選選前最受矚目的事件。

事情要回溯前一年2015年11月21日，周子瑜在「我的小電視」節目中手拿中華民國國旗，畫面流出後，引起中國大陸部分網友不滿，11月23日，台灣媒體對周子瑜在韓國節目中秀台語揮國旗進行了報導，並在PTT上引發熱議，三立電視參照PTT網友發言稱「強國人玻璃心又碎了」。同日，黃安在微博發帖，批判周子瑜舉國旗的行為，但周子瑜的粉絲向黃安解釋國旗是韓國製作單位放置的，黃安就刪除了該微博。

可是到了2016年初，TWICE受邀參加北京衛視和安徽衛視的春節晚會錄製，1月6日分別獲得安徽衛視粉絲網官博與JYP娛樂官方的證實。1月8日，黃安又再次發出微博指周子瑜為台獨，並發起對TWICE到中國演出的抵制。

遭黃安舉報是台獨藝人，北京衛視移除TWICE的相片，大陸安徽衛視更立刻取消TWICE演出。1月13日晚上，TWICE的經紀公司JYP娛樂在新浪微博發表正式中文聲明，否認周子瑜涉台獨，並決定取消周子瑜「近期預計在中國進行的全部演藝活動」，直至事實得到澄清。

但大陸卻傳出JYP封殺旗下大陸練習生的傳言，而TWICE與JYP娛樂旗下的所有藝人的作品同時被中國大陸多個音樂網站暫時下架。14日晚上，JYP娛樂進一步聲明「周子瑜本人堅決支持與尊重一個中國原則」，反而引起臺灣各界一陣討論。

影片來源／Youtube

到了1月15日晚上10點，JYP娛樂發布周子瑜道歉影片，影片中周子瑜拿著稿子楚楚可憐地念出：

「我是周子瑜」，「中國只有一個，海峽兩岸是一體的，我始終為自己是一個中國人而感到驕傲」的聲明，並說她由於言行上過失，對兩岸網友的情感造成了傷害，她感到非常非常地抱歉，也很愧疚！

這個影片就在投票前一晚，徹底讓台灣網友崩潰，隔天踴躍投票，被認為因此讓蔡英文的得票增加了好幾個百分點。

● 張克帆自稱深藍也被封殺 只因參加反反分裂法遊行

張克帆自稱深藍。 圖／聯合報系資料照片
張克帆自稱深藍。 圖／聯合報系資料照片
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藝人張克帆曾自爆，因為被對岸貼上台獨藝人標籤，讓他無法到對岸開唱。他2012年時表示，原本經紀人幫他安排上海2場商演，結果官方直接告知他被封殺，原因是他在2005年3月26日當天，參加了反「反分裂國家法」的遊行，被大陸當局視為「台獨」藝人。

不過對此張克帆大聲喊冤，表示自己是深藍，根本不是台獨。他還說，那個活動，他是真的不知道是「反反分裂法的遊行」，如果是這樣的話，他也不會去參加。

● 林心如新戲被下架 表明不曾、以後也不會支持台獨

林心如製作主演的電視劇「我的男孩」，在騰訊上架2集遭撤。 圖／聯合報系資料照片
林心如製作主演的電視劇「我的男孩」，在騰訊上架2集遭撤。 圖／聯合報系資料照片
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本月7日，大陸微博帳號「八組兔區吃瓜群眾」po文爆料，表示有民眾實名向有關當局舉報女星林心如台獨，指她領取「台獨津貼」2000萬元台幣來拍攝新戲《我的男孩》，「現在經過廣州廣電核實，已經全面下架《我的男孩》，才播了兩集！」，其中所謂2000萬津貼，指的是《我的男孩》獲我文化部輔助金資助拍攝。

這個微博帳號中還隨文附上林心如1月4日在廣東廣電局被舉報的表格，並說據悉騰訊視頻也已經找不到《我的男孩》影片，此事很快地引發熱議。台灣的網友認為，拿文化部補助金拍攝的戲劇、電影也不只這部戲，認為林心如很可能被蓄意抹黑。

林心如次日透過辦公室發出三點聲明，首先她感謝網友的監督，但對於《我的男孩》被舉報下架一事正在努力調查中，關於資助一事是電視台的行為，勿直接嫁接到藝人身上。其次，她說，接受資助一事對於絕大多數台灣製作的電視劇來說由來已久，也未被界定為「台獨」行為。

她在第三點中指出，網傳所謂「林心如台獨」等信息純屬惡意造謠、嚴重誹謗，林心如一直支持兩岸和平共處、友好發展，以前不曾以後也不會支持任何台獨言論及行為。

大陸官方似已覺得是誤殺，廣東廣電局「網絡視聽節目管理處」接受媒體訪問，被問到《男孩》下架後，還會不會再經過審查時表示，不方便回應，但說「我們領導還在研究這個事情」，但該劇經審查後是否可能重新播出，只說「消息會發布的，我們會有自己的發布渠道。」

小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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