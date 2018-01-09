影╱謝長廷：中國先開放日食 證明台灣都是意識型態

2018-01-09 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



台北駐日經濟文化代表處今日舉行新春團拜，駐日代表謝長廷在談到中國大陸研議解禁日本核災地區食品一事時表示，如果中國大陸提前開放，對我們將非常諷刺，「我們號稱最尊重貿易自由、號稱最根據科學，但事實上證明是跟著意識型態走，非常不好」 。

謝長廷表示，日本食品是否解禁決策不在他，但是日本媒體報導中國大陸現在正積極在協議，有可能開放，若提前開放對我們將很諷刺。他認為，我們應該有自己的決策，根據多年的抽查抽驗、根據先進國家的作法，形成自己的政策，而不是跟著大陸走，跟著大陸走，有一天他們跑到比我們快、或者退了，真的非常尷尬非常傷害的事情。

日本台灣交流協會理事長谷崎泰明表示，期望中國解禁日本食品一事盡早實現，但還沒有做最終的決定，現仍在密切注意中；至於台灣，日本從過去一直希望台灣能用科學的方式來考量。

谷崎也對未來的台日關係感到樂觀，他表示預計二月訪問台灣，希望可與蔡英文總統談談台日之間一些未解決的問題。

此外，對日本自民黨議員鈴木馨祐指未來2、3年內日本版台灣關係法可望有所進展。謝長廷表示，不會有「台灣關係法」的名字，因為會有刻板印象，一講到台灣關係法就想到美國，但是台灣與日本需要一個基本法，因為每年有600萬人交流，為了保護這600萬人安全，應該有一個法律，這是大家在思考的在推動的。是否有時間表？他表示，沒有時間表。