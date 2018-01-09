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勞團凱道丟拖鞋抗議 要求蔡英文立刻撤案

2018-01-09 15:04聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

勞團下午轉往凱達格蘭大道抗議，警方布下大批警力嚴防，抗議民眾朝總統府方向丟拖鞋表達不滿，要去蔡英文總統立刻撤案。

勞團下午轉往凱達格蘭大道抗議，朝總統府方向丟拖鞋表達不滿。記者余承翰/攝影
勞團下午轉往凱達格蘭大道抗議，朝總統府方向丟拖鞋表達不滿。記者余承翰/攝影
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勞團下午轉往凱達格蘭大道抗議，警方在總統府前布下大批警力，嚴防抗議民眾。記者余承...
勞團下午轉往凱達格蘭大道抗議，警方在總統府前布下大批警力，嚴防抗議民眾。記者余承翰/攝影
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勞團下午轉往凱達格蘭大道抗議，朝總統府方向丟拖鞋表達不滿。記者余承翰/攝影
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勞團下午轉往凱達格蘭大道抗議，警方在總統府前布下大批警力，嚴防抗議民眾。記者余承...
勞團下午轉往凱達格蘭大道抗議，警方在總統府前布下大批警力，嚴防抗議民眾。記者余承翰/攝影
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勞團下午轉往凱達格蘭大道抗議，朝總統府方向丟拖鞋表達不滿。記者余承翰/攝影
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勞團下午轉往凱達格蘭大道抗議，朝總統府方向丟拖鞋表達不滿，警方隨即上前將拖鞋沒收...
勞團下午轉往凱達格蘭大道抗議，朝總統府方向丟拖鞋表達不滿，警方隨即上前將拖鞋沒收。記者余承翰/攝影
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勞團下午轉往凱達格蘭大道抗議，警方在總統府前布下大批警力，嚴防抗議民眾。記者余承...
勞團下午轉往凱達格蘭大道抗議，警方在總統府前布下大批警力，嚴防抗議民眾。記者余承翰/攝影
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勞團蔡英文總統府
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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