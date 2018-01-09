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時力靜坐管制媒體、律師、醫師進入？警：絕無此事！

2018-01-09 14:57聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

時代力量立委日前在總統府前靜坐，要求執政黨撤回勞基法修正案，網路上出現許多訊息，指稱台北市警察局不允許除四大報、電視台以外媒體進入府前採訪，同時警方擴大管制區域，也限制律師與醫師行使職權；台北市警察局今天發布澄清稿，澄清絕無此事！

台北市警察局指出，總統府是集會遊行法第6條法定集會遊行禁制區域，由於民眾在網路號召聲援，警方為防制事件擴大及預防危害發生，才會採取「准出不准進」管制措施，以維護人民言論自由與一般民眾權益。

警方考量出入口過多管制不易，必須有大量警力同時執勤，因此架設阻材並在介壽派出所前設置管制點，實施管制、檢視，期間對立法委員並未限制自由，並尊重媒體記者「新聞自由與採訪權」，並沒有針對個別媒體有所限縮；至於律師、醫師等人員，警方秉持管制措施公平原則，視現場狀況判斷，提供委員及民眾必要協助。

有關警方只讓四大報與電視台進入，警方嚴正澄清，靜坐期間秉持尊重新聞媒體採訪自由原則，並未限制媒體人員進入管制區採訪，只要媒體人員出示記者證件供檢視，都可以進入管制區內自由採訪，警方並未接獲任何媒體反映記者無法進入的狀況，包含管制區內住戶、洽公民眾、送報、學生等都自由通行。

另外警方現場設有媒體聯絡員，提供記者必要的服務與協助，從各家電子、報紙、網路等新聞媒體全時段、大篇幅及各角度報導這次禁制區違法集會內容，就可證明警方並沒有干擾或限制新聞自由與採訪權，民眾可在各種傳播媒介自由獲取相關新聞報導，新聞採訪、報導並未受限。

警察局強調，民眾在集會遊行禁制區違法集會，但人身自由及言論自由的基本權，並未受到限制，更無受到「不法」侵害，陳抗民眾網路直播畫面都可看見。警察局指出，律師與陳抗群眾簽訂委託書屬於兩造之間的契約行為，陳抗民眾可離開管制區與律師簽約；警方執行「准出不准進」的管制措施，必須公平。

至於醫師要求進入管制區域遭限制一事，中正一警分局曾多次向在場靜坐的群眾廣播、勸導，希望群眾自行離開，並注意自身安全及健康，如有身體不適請隨時就醫，如群眾有緊急醫療需求，警方將協助通報相關救護單位，並引導救護人員進入救護或協助送醫。

警方最後指出，時代力量委員違法集會靜坐，時值假日期間，該路段車流少，過程中只有靜坐及發表演說，比較沒有危害性，因此警方採取柔性勸導寬容作為，全程也以人道關懷，不斷廣播柔性勸導停止違法集會，歷經7次舉牌警告、命令解散及制止，最後基於人道考量與交通秩序維護，8日凌晨實施保護帶離。

時代力量被驅離時，立委黃國昌一度與警方對峙。記者廖炳棋/攝影
時代力量被驅離時，立委黃國昌一度與警方對峙。記者廖炳棋/攝影
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警察時代力量陳抗
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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