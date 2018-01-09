簡余晏請辭原因曝光 原來是因為首長評鑑

2018-01-09 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



北市府觀光傳播局長簡余晏驚傳昨以想陪家人為由，向台北市長柯文哲口頭請辭，今下午赴議會進行預算審議，開議前先和議長吳碧珠握手致意。記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook

北市府觀光傳播局長簡余晏驚傳昨以想陪家人為由，向台北市長柯文哲請辭。對於簡余晏請辭的理由，和簡余晏私交不錯的北市議員陳建銘透露，根據他的了解，應該和研考會進行的員工滿意度問卷調查有關。

陳建銘表示，簡余晏的整體團隊表現相當優異，市政推動上也受到市長肯定，不過自己有耳聞簡余晏在市府內部的員工滿意度調查中，成績不是很理想，這讓自律甚嚴的簡余晏有很大的壓力，覺得自己對業務推廣、部屬要求很嚴格，但首長考核卻是由部屬來考核，她的業績表現和所有公務人員的期待有落差，造成簡余晏工作上灰心挫折。

陳建銘強調，簡余晏這段時間鞠躬盡瘁，希望柯文哲還是能夠盡力挽留簡余晏，畢竟選舉不到一年，這時間換將，對於市政推動不力，希望柯文哲三思。

外傳簡余晏是「被請辭」，陳建銘認為，可能性不高，因為簡余晏不管是在媒體界、觀光業務推動等，大家都是有目共睹，首長考核、市政團隊的和諧度才是壓跨駱駝的最後一根稻草。

據了解，簡余晏已連續三年的員工滿意度問券調查成績都不理想，成績甚至可以說是倒數，柯文哲日前在市政會議上更說出重話，強調滿意度未達3.5分，表示未獲過半同仁支持，首長應該要反省，並要接受輔導，甚至要求簡余晏提檢討報告。

柯文哲的要求，也讓簡余晏相當不滿，自覺自己「做到流汗，嫌到流涎」，昨晚遂向柯文哲提出辭呈。