李大維：我參與國際組織 只有存量沒增量

2018-01-09 00:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ／台北報導



外交部長李大維表示，北京當局以「去主權化」打壓台灣國際空間 ，讓我參與的國際組織「只有存量，沒有增量」。記者徐偉真／攝影 分享 facebook 外交部長李大維日前在部內一項會議中表示，今年將是外交充滿挑戰的一年，國際形勢方面，美中角力愈趨白熱、東亞區域緊張情勢亦在升高。他說，北京當局以「去主權化」打壓台灣國際空間 ，讓我參與的國際組織「只有存量，沒有增量」。

面對嚴峻情勢，李大維說，外交部正在研擬建立目標導向的ＫＰＩ機制，特別是駐外館處的業務績效管控，評估的項目主要是推動重大政策的績效。據稱，這項新的ＫＰＩ機制主要是評估駐外館處推動重大政策目標的績效，包括推動參與跨太平洋夥伴全面進展協定（ＣＰＴＰＰ）等。

李大維說，今年兩岸仍將維持「冷和」狀態。北京當局過去一年，不僅無所不用其極地謀奪台灣友邦，也對無邦交國的台灣駐處名稱或其他外交待遇，擴大運用「一中原則」來矮化或限縮；並以「去主權化」打壓台灣國際空間，讓台灣參與的國際組織數目限縮成「只有存量，沒有增量」。

對第二代晶片護照內頁底圖出包，李大維則表示，外交部的確有很多需要改進的地方，其中最主要是通報機制完全失靈，今後將有專責單位第一時間通報外交部重大事件，而他也分析這次危機處理脫序原因，其中包括外交部員工多以身為菁英自居，他強調外交人士對人態度務必謙和。