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觀察站／陳金德退讓 為選情止血？

2018-01-09 00:50聯合報 本報記者戴永華

宜蘭縣代理縣長陳金德。 圖／聯合報系資料照片
宜蘭縣代理縣長陳金德。 圖／聯合報系資料照片
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陳金德返鄉代理宜蘭縣長，旨在拆解農舍問題所引發的民怨，拉抬綠營在宜蘭支持度，但拆解的效果似乎不如預期，反造成中央與地方隔空激辯，民進黨黨政高層齊聲要求爭議到此為止，為的也是選舉，希望止血。

雪隧通車後，外地人湧入宜蘭炒農舍，面對全國農舍氾濫之最，宜蘭縣府為管制下猛藥，引起不少反彈，衝擊民進黨選情。去年十一月初，陳金德返鄉代理縣長，據了解，民進黨中央交付的首要任務，就是「合理」鬆綁農舍管制規定。

陳金德是否「先代理、後參選」，目前他仍未表態，但外界認為這種可能極大，但不管選情局勢如何演變，陳金德最多只有一年多的時間，處理棘手的農舍問題，來扭轉縣民對施政的負評。

時間逼得陳焦急要處理，可惜溝通與配套不足，引起不少爭議，最近的民調顯示，陳金德想拆解農舍炸彈，仍無法拉回民心。

分析原因，宜蘭縣以往從無一年內「換」三個縣長的先例，這點已讓人民埋下負面觀感，且處理農舍爭議，本就是一刀兩刃，有得就有失，加分有限。

民進黨拉不起宜蘭選情，基層人心惶惶，擔心綠地變藍天，現在連員山鄉長江永和也甘冒違反「三鄉聯盟」推選共主的協議，跳出來爭取提名，讓綠營縣長初選，更加激烈與混沌。

農舍陳金德民進黨
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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