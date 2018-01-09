農舍爭議有人告御狀…賴揆滅火 宜縣府退讓了

農委會與宜蘭縣政府對農地農舍爭議，驚動行政院長賴清德，找來雙方溝通，最近達成共識。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 興建農舍與農業設施如何配置，宜蘭縣府與農委會不同調，數度隔空互槓，行政院長賴清德為此找雙方溝通，要求爭議盡速落幕。宜蘭縣府決定退讓，將農舍與農業設施分開處理，不再堅持原先主張兩者合併審查的辦法，另訂農舍審查作業要點。

「到這程度要收尾了，以後管理最重要。」代理縣長陳金德昨受訪時坦承「與農委會戰兩個月」，達成兩項共識，其一是把農舍與農業設施分開審查，因為一個屬建管、一個屬農業權責，分屬不同單位申請。

其次是農委會有關農舍興建須臨界、臨路的規定，屬行政指導，未來在縣府訂的農舍審查作業要點中，會依據農委會主張指導農民，農民可在不違反農業生產環境和農村發展前提下，做適當的農舍配置。

陳金德一上任就對農委會規定農舍用地必須「臨界臨路」很有意見，強調行政指導不能硬限制農舍蓋在邊邊角角，應容許彈性配置。上月縣政府公告「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法」草案，把原本分屬不同法令、不同單位審查的農舍與農業設施，一併審查且集中配置。

學者批評縣府此舉是為豪華農舍開方便之門，農團也抗議縣府鬆綁；農委會跳出來指責，蓋農舍是適用「農業用地審查興建辦法」，農業設施適用「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」，縣府若把兩者混為一談，牴觸法令。

中央與地方為農舍問題隔空交戰，有人向高層告御狀。賴清德上月底找來陳金德、林聰賢等人溝通，農委會與縣府雙方各自解讀法令，無退讓跡象，最後賴清德要求這件事要趕快收尾落幕。

本月四日，陳金德與副縣長黃適超等人再赴農委會溝通，陳金德與林聰賢為此事唇槍舌戰。林聰賢認為，當初外地人到宜蘭炒作農舍，有些法令規定不得不這麼訂，但對土地面積不方整的特殊農地，可授權由地方政府因地制宜審查。

隔天中午，陳金德立即找各單位討論，改訂農舍審查作業要點，強調縣府尊重農委會的農舍臨路，但在不影響農業生產環境與農村發展，農舍可蓋在適當位置，縣府同時成立跨局處審查小組，針審查特殊地形蓋農舍。

縣府近日將完成要點訂定，陳金德說，未來農舍就要依據農委會及縣府新訂條文來申請，審查時也將邀請農會參加，「管理好最重要，農舍可以蓋，田也會很漂亮」。