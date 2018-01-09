寫給蔡總統的信 誰令她羞愧、誰讓她窩心？

2018-01-09 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ／台北報導



總統蔡英文其實常收到來自四面八方的信件，訴求五花八門。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立法院臨時會昨天針對勞基法修正草案召開朝野協商，時代力量黨團立委洪慈庸、曾擔任太陽花學運領袖的林飛帆先後寫信給總統蔡英文，呼籲撤回行政院版本。除了他們倆人之外，其實不少人也都曾寫信給小英求助，如：藝人阿緯、資深媒體人傅達仁等，訴求五花八門。也讓外界了解，原來總統不僅要處理國家大事，還要處理民眾回信，「總統真的很忙」。

排灣族女童寫信 盼在總統就職典禮獻唱

去年520總統就職典禮前夕，屏東瑪家鄉「希望合唱團」團員、排灣族女童洪芬妮寫信給蔡英文，內文表示「我們的總統是排灣族的，跟我一樣耶！很高興排灣（族）也可以當總統」，但她有一個願望，就是希望她和合唱團可以唱歌給蔡英文聽。

洪芬妮表示，因為蔡英文的祖母是獅子鄉排灣族的後裔，也就說她有四分之一排灣族的血統，族人覺得與有榮焉，想在520總統就職典禮上獻唱。蔡英文總統看過信件後，覺得很開心，也真的邀請了「希望合唱團」在典禮上獻唱。

留英學生被迫中斷學業 寫信求助蔡總統

在英國留學的台灣學生陳伶慈，由於就讀的學校課程未能通過英國教育部評鑑，被迫中斷學業，她寫信向蔡英文總統求助。 圖／截自民報網路新聞平台 分享 facebook

去年6月底，在英國就讀提琴製造與修復課程第三年的台灣留學生陳伶慈，由於所讀學校未能通過英國教育部的評鑑，英國政府相關單位要求學校遣返除了歐盟以外的外籍生，導致原本還有1年效期學生簽證的陳伶慈必須在同年7月底前離境，被迫中斷學業。

陳伶慈利用EMAIL連繫駐英國台北代表處，更以FB、EMAIL給總統蔡英文尋求幫助。她在信中表示，她已聯絡英國駐台北辦事處，但「他們的態度非常差」，代表處教育組只告訴她，只能請校方關切。她向總統抱怨「這就是台灣政府對待自己人民的態度？」對此，總統府回應，「會請權責單位關切、協助」。

聽見政府的阻擋 Uber亞洲區總經理寫信

Uber亞太區總經理Michael Brown，曾寫下「致台灣總統蔡英文的公開信」。 圖／摘自Michael Brown推特 分享 facebook

2016年11月間，民進黨團提案修法加重Uber平台合作駕駛的罰款，公路總局也要求下架Uber APP。對此Uber公司亞洲區總經理發表「致台灣總統蔡英文的公開信」，內容中提到他們曾多次具體提交了適法相關解決方案並呈報進度，也不只一次與政府分享他們在全球各地因應數位經濟與電商稅收的經驗，幫助解決稅收疑慮。Uber表示，但他們卻只看見、聽見政府體制全力的阻擋與威嚇的聲音。

沒多久，由美國網際網路協會理事長兼執行長Michael Beckerman簽名發出的呼籲信也寄至總統府，「呼籲立法院停止將公路法罰款上限修改成2,500萬元、公路總局停止要求手機應用程式商店下架Uber APP」，信件寄送副本對象還包括當時的行政院長林全、立法院長蘇嘉全。

求庇護不成 張向忠「蔡總統欠我道歉」

大陸異議人士張向忠，稱向台灣提出政治庇護遭拒絕。 圖／擷自Youtube 分享 facebook

中國異議人士張向忠去年計畫向台灣尋求政治庇護失敗，5月時他在微信公眾號「人文歷史部落」發出給蔡英文的公開信「蔡英文女士，你欠我一個道歉」。他在信中指出，五年前他還在監獄時被蔡英文的敗選演說所感動，特別是「你可以哭泣，但不要洩氣」，讓他看好蔡英文和中華民國，出獄後他到台灣申請政治庇護，卻被拒絕。

張向忠表示，蔡英文說他是經濟犯罪，所以他回到大陸不得不證明自己的清白。同時，在不放棄國家賠償的前提下要求再審。「蔡英文總統，如果你今天還有五年前的反省勇氣，我想你應該做點什麼，最少不要再犯同樣的錯誤。如果你真的有誠意，我還會以你為驕傲的，我也會拿出誠意」。張寫說，他決定把將來拿到的國家賠償全部捐贈給台灣，設立大陸異議人士政治庇護基金，來彰顯中華民國建國的人權自由精神。

港獨派青年新政成員據傳致函蔡英文

游蕙禎呼籲台灣領導人蔡英文關注香港新界主權，引發爭議。 圖／摘自鐵血網 分享 facebook

2016年11月間，有媒體披露被香港高等法院裁定取消立法會議員資格的港獨派青年新政成員游蕙禎據傳曾寫信給台灣總統蔡英文，並在信中說，要是《中英聯合聲明》不再有效，中華民國政府應當就香港新界的地位問題表明立場。香港政制及內地事務局局長譚志源則發出警告聲明，認為外國政府、官員以及其他地方當局都不應干預香港事務。

對此，游蕙禎在臉書發文，證實她確實有計畫寫信給蔡英文。她說，當初是希望可以帶出2047年之後香港主權問題，給香港人更多思考空間，但媒體刊登的信件版本只是草稿中的一份，而該份草稿已被團隊否決。對造成廣大市民誤會感到抱歉，她重申「非常重視和台灣的關係，決不會輕率行動」。

陸異議青年溫起鋒 給蔡總統的公開信

偷渡到金門的大陸男子溫起鋒（右），指自己被民進黨政府作為籌碼。 圖／金門查緝隊提供 分享 facebook

自稱異議份子的陸籍男子溫起鋒，2016年偷渡到金門被捕，送到移民署南投收容所收容，而後轉至馬祖地區。去年9月底，他寫公開信向總統蔡英文陳情，批移民署嚴重傷害他的人權，將他送到馬祖後不管其死活，民進黨政府把他當交換李明哲回台籌碼，準備遣送他回大陸，「這種如意算盤估計中共流氓暴政是不會買帳的」！

溫起鋒信中指出，他已經快沒有錢生活了，他人在台灣國土上，台灣政府就要負責，如果台灣民進黨政府把我送到其他國家，民進黨政府就沒有麻煩了，不想負責請聯繫加拿大政府和代表把他送走。

電競世界第一卻不見國旗 實況主陳情

台灣電玩好手在2016年間拿下PS4《異種國度》的全球排名第一，卻無法在排行榜上刊登自家國旗，遊戲實況主「火雞伯」特地寫信給蔡總統。他表示，「我們曾經希望有一天，能成為在各種公開場合大方掛上國旗揮舞的國家，而不是這樣欺負我們，連玩遊戲我們都沒辦法懸掛國旗的窘態。」

他指出，「如果可以，能否得到一張總統玉照，可以貼到台灣的遊戲論壇裡，讓PS4的玩家知道，我們的努力總統看在眼裡，有受到總統肯定」，為了幫玩家打氣也希望「總統能在照片寫下『此照乃肯定諸位PS4玩家為了台灣的努力』等肯定或稱讚的詞句，畢竟能夠打到世界第一，是靠所有玩家的努力」。

不滿勞基法修法 藝人阿緯寫信給小英

藝人阿緯(左)在臉書寫信給蔡總統，最後還邀請蔡英文到餐廳用餐。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2016年12月間，民進黨團以人數優勢表決通過勞動基準法修正案，經營副業港式餐廳的藝人阿緯（劉峻緯）在臉書發表一篇名為「給小英政府的一些話」的文章。文中指出，「一例一休政策來得突然」，讓他最近一直沒睡好，接著分述這項政策的優缺點，不否認能保障勞工權益，也可增加加班費，但相對造成資方人事成本提高，除變相費用加到消費者身上，也可能會造成老闆最後結束營業，最終受害的還是勞工。

他說，這樣的政策會扼殺剛成立的公司或剛創業的人才，「這個政策讓大家都想當勞工不當老闆了。」這樣下去，還有那些人願意懷抱夢想再拚？最後阿緯提到，政府首要之急應是「保障雙方權益」，勞工有的，資方也有，才能雙管齊下。「以上，你聽聽就好，我也不抱太大期望，有空來我餐廳吃飯，我請你。」

傅達仁上書 盼台灣通過安樂死法案

蔡總統（左一）邀請前體育主播傅達仁（右一）到總統府相聚。 圖／取自蔡英文臉書 分享 facebook

2016年12月初，資深媒體人傅達仁寫信給總統蔡英文，陳請台灣通過「安樂死」法案。他信中提到，他特為全民請命，仿效歐美先進國家，通過「安樂死」法案，以因應高齡社會配套長照政策所造成國家資源之浪費，及老人及其家人之痛苦。

事後，蔡英文也在臉書回應，「在人生的這個階段，傅大哥對生命有他深刻的看法和見解。這段時間以來，他寫過幾次信給我，我特別請同仁邀請傅大哥來總統府一聚。我告訴他，尊重病人醫療自主，保障善終的權益，一直是政府努力的方向。所以，不管是安寧醫療，或是將在2019年1月施行的《病人自主權利法》，都是希望讓末期病人或符合《病人自主權利法》規定的病患，能夠有尊嚴而安詳地離開人世間」。

陳水扁獄中發信 祝賀小英新年平安

前總統陳水扁在獄中時，曾寫信給民進黨主席蔡英文祝賀「新年平安」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2009年1月初，在獄中的前總統陳水扁寫信給民進黨主席蔡英文祝賀「新年平安」，他表示，民進黨是推動台灣民主與進步最重要的力量。去年民進黨能誕生第一位女主席，又是一位入黨不滿四年的主席，可見民進黨的民主性與進步性，這在國、共兩黨都是「不可能的任務」。

文中另提到「四目標：增加投資台灣、創造就業機會、拉近城鄉差距、縮短貧富差距；三中政策:要特別關注中下階層、中小企業與中南部。二條路線:堅持台灣主權意識及強化社會公平正義路線，這些應該沒有大礙或過時才對。台灣是主權獨立的國家，不是中國的一部分，也不是中華人民共和國的一省；台灣中國，一邊一國。」最後，請代轉問全體黨員同志安好，並祝新年快樂！主席加油，民進黨萬歲，台灣萬萬歲！

林飛帆 勞基法成綠最惡政治危機

曾擔任太陽花學運領袖的林飛帆（右）昨在臉書寫信給蔡英文總統。 圖／翻攝林飛帆臉書 分享 facebook

時代力量黨團立委在總統府前撤回勞基法的禁食靜坐昨天清晨宣告結束，曾擔任太陽花學運領袖的林飛帆昨在臉書寫信給蔡英文總統、行政院長賴清德、民進黨委員和朋友，他認為，這次的勞基法惡修，已經成為民進黨執政一年多來最嚴重的「政治危機」，行政院長的失控、立院黨團的怠職、總統的觀望與對危機的漠視，不但使社會矛盾日增，並讓民進黨在明年選情陷入重大危機。

林說，此刻青年世代對民進黨的憤怒，已逐漸超越「勞基法」爭議本身，儼然形成與「318」爆發前青年對國民黨的全面失望、絕望、揚棄、憤怒相近的氛圍，並醞釀出不計代價、要與民進黨對抗的心情。