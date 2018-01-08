出勤警力比例創新高 基層警察：大砲打小鳥浪費警力

2018-01-08 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



根據內政部警政署最新統計，2017年的集會遊行人數創下歷年新低，但集遊人數與現場警力的比例，卻從前年的9：1大幅成長為3：1。有員警批評，出勤警力比例創新高，雖然代表每位出勤員警所負責的抗議民眾變少了，但分明是大砲打小鳥，不但不符合比例原則，也浪費警力。

根據內政部統計，截至去年11月為止，全年集會遊行有3519件，申請人數為95萬9155人次，但估計參加人數僅46萬4425人次，不但人數遠低於2016年的207萬1214人次，也是5年來新低。

然而統計結果也顯示維安警力的使用人次卻沒有大幅度的向下調整。至去年11月為止，警政署共使用警力14萬6651人次，雖較2016年的22萬1061人次低，但兩年的比例相差甚巨。

2016年的遊行人數與警力比約為9：1，等於一名維安警察要掌控9名抗議民眾；2017年的遊行人數與警力比則約為3：1，等於一名維安警察只要掌控3名抗議民眾。台灣警察工作權益推動協會北部負責人王昱浩形容，這根本是大砲打小鳥、浪費警力。

今年雖然遊行集會人數下降，但光是行政院長賴清德上任後的10月、11月就分別出現7萬7037人和7萬1424人的高峰，約佔全年人數的32%；警力使用人次則分別達1萬1278人次和1萬2980人次，約佔全年警力使用人次的17%。