巴拉圭輸台牛肉 總統：萬噸配額今年再增

2018-01-08 12:32 中央社 台北8日電



總統蔡英文（前右）8日在總統府接見巴拉圭共和國國會暨參議院議長魯戈（Fernando Lugo）訪問團。 中央社 分享 facebook

總統蔡英文今天接見「巴拉圭共和國國會暨參議院議長盧戈訪問團」時表示，巴拉圭輸台牛肉的配額已經提高到一萬公噸，今年也會再進一步增加。

總統表示，去年7月簽訂的台巴經濟合作協定，今年2月即將生效，可以預見兩國經貿關係將會更加緊密。她之前在巴拉圭國會演說時提到合作的目標，都一一落實當中，「像是巴拉圭輸台牛肉的配額，我們已經提高到一萬公噸，今年也會再進一步的增加」。

蔡總統說，台灣獎學金名額，去年已經倍增到28名，今年更將增加到40名，如果再加上其他的獎學金名額，今年將有55名巴拉圭的優秀學子前來台灣就學。

總統指出，雙方正大力推動的台巴工業科技大學，在簽署意向書之後，即將具體成形。

接見過程中，總統歡迎盧戈率團訪台，她說，這也是今年來自友邦的第一團訪問團，特別具有意義，展現台灣和巴拉圭的關係非常密切友好。

蔡總統指出，兩國邦誼已經超過60年，台灣非常珍惜。西元2016年她就任總統不到一個月，就前往巴拉圭進行國是訪問，並榮幸獲邀在國會演講，受到熱情款待。

總統表示，這次是盧戈首次以立法首長身分訪問台灣，盧戈過去在總統任內也曾經兩次訪問台灣，可見對台灣非常重視。

總統推崇訪問團一行都是巴拉圭各政黨的重量級政治領袖，她說，很期待在提升兩國關係上能有更多合作的機會。

此外，總統也感謝巴拉圭長期以來為台灣在國際發聲。她說，期盼訪賓們持續支持台灣的國際參與，兩國相互扶持，一起為國際社會做出更多的貢獻。