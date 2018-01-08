不在乎白狼條款 張安樂提議辦公投修組織、政黨法

2018-01-08 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



中華統一促進黨今天開記者會，表示要辦公投修正組織犯罪條例和政黨法。記者林孟潔／攝影 分享 facebook

立法院三讀通過組織犯罪條例修正草案，被外界稱為「白狼條款」，中華統一促進黨總裁張安樂今天以3個字回應「不在乎」，另表示要舉辦公投，提案將「貪汙」列入組織犯罪條例、政黨法的規範。

張安樂說，貪汙是萬惡之源，期盼修法將貪汙視為組織犯罪，若5名黨員被判貪汙有罪確定，政黨應該被註銷，即日起開始連署，有信心在半年內達成28萬人門檻。

中華統一促進黨今天上午10時召開記者會，指出將辦公投修正組織犯罪條例、政黨法，將貪汙視為組織犯罪手段，納入政黨責任。張安樂說，台灣面臨內外兩大問題，對外不承認九二共識，台灣失去大陸奧援，對內最大問題是政府官員操守不好，貪汙是萬惡之源，因「政商黑」三方結合，沒有官員貪汙，黑道不可能生存。

他說，黑道最大財源來自於政商黑三勾結，官員不貪汙，工程不會有弊案，沒有弊案沒有腐敗。大家看到大陸掃除貪汙的決心，台灣卻是官官相護。張安樂點名民進黨就是一個貪汙集團，引述陳幸妤講的一句話「民進黨誰沒拿過我爸爸的錢？」，陳水扁的錢即是貪汙「海角七億」來的。

張安樂說，貪汙也算組織犯罪，組織犯罪條例要加上一條，官員貪汙也是組織犯罪，另既然政黨不能約束黨員，政黨應沒有存在正當性，政黨法也要加上一條，從政黨員、公務員謀取不法私利，若5人貪汙判決有罪確定，政黨應被註銷，才能讓政黨警惕，沒有貪汙台灣才有明天。

中華統一促進黨今天也公布公投題目，包括修正組織犯罪防制條例第二條，「為有效防制結構性貪汙、建立清廉政治，您是否同意將結構性貪汙列為犯罪組織，在組織犯罪防制條例第2條增列貪汙為組織犯罪手段之一」，修正政黨法第二七條，「為有效打擊貪汙，建立清潔政治，政黨應督促公職人員廉能服務及對公職人員犯貪污罪負連帶責任，您是否同意在政黨法第27條增列政黨所屬公職人員累積五人犯貪汙罪經判決有罪確定者，該政黨應廢止其備案」。