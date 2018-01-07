蔡總統今召集國安首長會議：籲北京儘速與我恢復協商

2018-01-07 19:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



鑒於近期東亞情勢劇烈變動，包括北韓、中國在東亞區域間頻繁軍事行動造成各國不安，以及近日中國更在未經協商下片面啟用M503等爭議航線，嚴重衝擊區域安全穩定，並影響飛航安全。蔡英文總統今天偕同行政院賴清德院長召集國安部會首長研議，就近期國際局勢，以及中國逕行啟用爭議航路等議題，進行討論研商。

總統府傍晚發出新聞稿指出，總統在會後作出5項裁示，包括呼籲北京應善盡區域責任，儘速與我恢復協商。總統表示，為化解此一事件對區域穩定、飛安以及兩岸關係造成的負面衝擊，我們願意以負責任態度共同面對解決問題，我方呼籲北京當局要珍惜得來不易的兩岸和平穩定關係，針對M503航線飛航所引發的各種疑慮，採取彌補措施，並依據2015年兩岸達成之共識，由雙方盡速展開技術性協商，解決飛航安全相關問題，讓此一引發區域與兩岸不安的事件早日落幕。

總統5項裁示包括：一，片面啟用爭議航道，是對區域安全的破壞挑釁；二，完整掌握區域情勢發展，強化國家安全戰略；三，精進國防整備，捍衛國人與國家民主自由；四、強化國際宣傳，爭取國際社會理解與支持；五、北京應善盡區域責任，儘速與我恢復協商。

總統府表示，會議歷時一個半小時；與會首長有總統府秘書長吳釗燮、國安會秘書長嚴德發、外交部長李大維、國防部長馮世寬、陸委會主委張小月、交通部長賀陳旦、國安會諮詢委員傅棟成、國安會副秘書長陳俊麟、蔡明彥等。總統會後裁示如下：

一、片面啟用爭議航道，是對區域安全的破壞挑釁

近期東亞情勢劇烈變動，北韓問題、中國在區域間持續升高軍事動態，近日更在台海沿線片面啟用M503等爭議航線，不僅嚴重影響區域安全與飛安，更構成對臺灣政治和軍事上的威脅和挑釁行為，衝擊區域安全與穩定。我們認為中國大陸身為區域一員，應擔當區域穩定義務，類似不恰當作為，是不負責任的做法。

二、完整掌握區域情勢發展，強化國家安全戰略

國安相關部會應總體動員，掌握區域情勢的動態變化，強化各項因應作為的整備工作，並與相關國家保持緊密聯繫，以鞏固國家安全及保障人民福祉。

同時國安單位也要從國家安全戰略角度，長程評估、規劃臺灣在應對區域變化脈動及可能趨勢發展下，如何達成「國家風險最小化」及「區域合作最大化」的戰略目標，化挑戰為轉機，拓展未來發展空間。

三、精進國防整備，捍衛國人與國家民主自由

對於中國軍事動態，國軍應提升全面監控與掌握的能力，並強化預警、部署、整備等措施，以實際行動展現保衛國家、捍衛人民的決心。

四、強化國際宣傳，爭取國際社會理解與支持

北京當局在未經協商下片面啟用爭議航線，不僅影響飛安，更是對台海現狀的破壞，這種單方面改變現狀、破壞區域穩定的做法，國際社會並不樂見。

外交與民航單位，應持續向各國政府、民航業者與國際組織，說明此爭議航道對區域穩定與飛航安全的破壞，爭取國際社會理解與支持。

五、北京應善盡區域責任，儘速與我恢復協商