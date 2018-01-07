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修勞基法引反彈 鍾沛君：拒馬已是蔡政府「無期展覽」

2018-01-07 19:00聯合報 記者周志豪╱即時報導

反對蔡政府要於立院臨時會闖關勞基法修正草案，時代力量立委前晚起夜宿總統府前抗議，明起勞團也將夜宿立院，讓警方在博愛特區樹起層層拒馬戒備。國民黨發言人鍾沛君改編甫辭世詩人余光中作品諷刺，拒馬已是蔡政府執政下「一場無期的展覽」。

鍾沛君也為執勤員警聲援表示，待命員警為維持凱道維安，在連日寒風大雨中，只能瑟縮在立起的盾牌牆後圍成圓圈，但拉高帽簷還是擋不住寒冷，質疑是誰修惡勞基法讓人走上街頭？是誰下令警方必須強力執法？我們的執政者呢？

鍾沛君還批露，因民進黨修惡勞基法引爆抗議，高雄市警察還被要求停休，北上支援台北警力；但台東縣警察，卻也因總統蔡英文到花蓮被迫停休，前往支援花蓮警力；種種亂像，都被警界形容是「前所未見」。

對於當前博愛特區遭拒馬圍城的維安景況，鍾沛君也改編詩人余光中經典新詩「車過枋寮」道出其中無奈：

「雨落在台北的凱道上，冷冷的凱道冷冷的雨，辛酸的凱道辛酸的雨，雨落在台北辛酸的凱道上。從此地到總統府，一個個員警淋著，多少雨，多少寒冷的苦楚。警車駛過長長的街道，部屬蔡神無奈的守衛們。想蔡神，冷眼且無感，在哪一棟樓裡午睡？」

「警車駛不出蔡神的轄區，拒馬是一場無期的展覽，正說中華民國是民主的國家，台北是自由砌成的城，忽然一個右轉，最慘最慘，迎面擋住了路，那拒馬。」

反對蔡政府闖關勞基法修正草案，時代力量立委前晚起夜宿總統府前抗議，讓警方須在寒風...
反對蔡政府闖關勞基法修正草案，時代力量立委前晚起夜宿總統府前抗議，讓警方須在寒風細雨中戒備。圖／截自鍾沛君臉書
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反對蔡政府闖關勞基法修正草案，時代力量立委前晚起夜宿總統府前抗議，讓警方須在寒風...
反對蔡政府闖關勞基法修正草案，時代力量立委前晚起夜宿總統府前抗議，讓警方須在寒風細雨中戒備。圖／截自鍾沛君臉書
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警察余光中總統府

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