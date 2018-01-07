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移工公投 破萬人同意自由轉換雇主

2018-01-07 19:01中央社 台北7日電

兩年一度的移工大遊行今天登場，今年遊行訴求「政策共同決定權」，同時公布去年9月首度發起的移工公投結果，均有破萬人同意家庭看護工有勞動法令保障、自由轉換雇主等訴求。

對於移工公投所提出的3項訴求，勞動部官員表示，目前已有規定家事外勞來台前須與雇主簽訂勞動契約，若有勞資爭議移工可向各地勞動機關申訴、申請勞資爭議協調或尋求訴訟救濟；仲介制度是市場供需形成，有些雇主的確沒有時間處理聘僱外勞的事情，勞動部會持續推動直接聘僱的相關便民措施。

此外，目前只要當移工提出不可歸責於移工的離職原因或在勞雇雙方同意的情況下，原則上外勞都可以自由轉換雇主，勞動部也已經建置相關系統協助外勞轉換雇主，且已經廢除滿3年必須出國一日的規定，聘僱期滿的外勞可以自由轉換雇主。

由台灣移工聯盟等團體舉辦的「看見非公民大遊行」今天下午登場，主辦單位預估有1500人參與。遊行首先在勞動部集結，表達反對本外勞薪資脫鉤的立場，隨後拿著「反奴旗」一路步行至總統府前凱道，希望政府可以讓非公民的移工也享有政治權。

台灣移工聯盟表示，台灣引進外籍勞工已經25年，目前有超過67萬移工在台工作跟生活，但不論是在製造業、漁業或家戶內，移工一直是最邊緣最底層的勞動力，而政府制定的「不得轉換雇主」、「高額仲介費」及「家務工無法令保障」等，都讓移工在台灣的處境形同奴工。

台灣移工聯盟去年9月發起首場非公民的政策投票行動，在全台設置20多個固定及行動票點，針對「是否同意家庭看護工有勞動法令保障」、「是否同意自由轉換雇主」與「是否同意廢除私人仲介制度，強制政府對政府引進勞工」3項題目進行模擬公投，並於今天公布公投結果。

移工遊行中午登場，從勞動部一路遊行至總統府前，參與遊行的移工也現場公投，訴求台灣...
移工遊行中午登場，從勞動部一路遊行至總統府前，參與遊行的移工也現場公投，訴求台灣社會的發展，應由在台共同生活的公民與非公民（移工）共同決定。記者胡經周／攝影
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結果顯示，一共有1萬1000多名移工、1539名台灣公民參與投票，還有53個公民團體連署支持非公民的政治權訴求，其中「是否同意家庭看護工有勞動法令保障」有1萬2744票同意、「是否同意自由轉換雇主」有1萬2705票同意，「是否同意廢除私人仲介制度，強制政府對政府引進勞工」有1萬2684票同意，3項訴求均有破萬人支持。

台灣移工聯盟指出，這次移工公投是非公民第一次透過投票的方式告訴政府，移工也要對於跟自身相關的政策有表達意見的權利，這些票數可以代表非公民的聲音，因為這些票是透過行動一票一票投出來的，要求政府應該正視並面對這些訴求。

遊行活動最後，主辦單位也準備了一個象徵在台移工權利的不完整、一邊空心一邊實心的大型人偶，並讓移工將印有選票的旗幟一起插在人偶前方的土地上，希望共同生活的人們能透過對於政策的討論相互看見，更能以相互看見為基礎，共同討論出社會該有的發展方向。

移工外勞公投

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