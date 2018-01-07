看王炳忠事件 陳虎門：這樣抓共諜 大陸會笑

2018-01-07 00:25 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



遭檢調搜索的新黨青年軍王炳忠。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新黨發言人王炳忠等幾位「青年軍」，被指涉入陸生周泓旭的共諜案，遭到台北地檢署的搜索、偵訊。對此，軍情局退役的少將陳虎門表示，檢調方面公開或私下暴露的案情充滿不合理，「我們這樣抓共諜，大陸看了大概會笑。」軍方也歸納對岸最有興趣吸收的對象，集中防空、電訊範圍。

他說，由政治面上去解讀，就是政府希望藉此警告統派勢力。在王炳忠等人被搜索，以及「白狼」張安樂之子張瑋被起訴後，「不覺得最近統促黨的活動突然少了很多？」

陳虎門表示，檢方查獲的「罪證」，是周泓旭隨身碟裡還原的文件。但情報單位執行任務，一定預先考慮失風被捕，如何將損失減到最小，沒有人會把工作計畫留在身邊。

陳虎門表示，在情報實務上確實可能有基層人員毛遂自薦，主動擬出工作計畫呈報，上級審核認同後再修正實施。但本案不可能是這種狀況，「否則不會那麼外行」。從過往例子來看，中共諜報單位即使對非編制內的「運用人員」，訓練也都頗嚴密，沒見過這麼離譜的例子。

國安會前秘書長丁渝洲說，自己如今不可能接觸案件內情，但覺得看起來處置太嫌粗糙。在執法程序上，必須考慮我國是民主國家，程序正義一定要顧，否則有理也變成沒理；二方面本案對兩岸關係而言極為敏感，處理務必慎重，但看起來也不夠。

另外，近七年至少已破獲廿五起軍中共諜案，而周案的重點也是「吸收軍中人員」。國防部也從歷年的共諜案中，歸納「對方積極誘惑」的高風險群體；除了一定層級以上的高階軍官，主要集中於「防空」與「電訊」範疇，例如飛行員、戰管人員、通資單位、飛彈部隊等。

至於一般部隊的低階官兵，如果接觸不到機敏資訊，官員說，「就算你想變節，別人也未必有興趣收買」。而比較容易變節的，不管現役或退役，絕大多數都是為了錢，而且是「缺錢」。有些人沉迷賭博，或是流連聲色場所，或者投資不當血本無歸。因此國防部向來也把「財務失衡」與「行為不檢」列為可能洩密的高風險因素。