親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
勞基法修法爭議
全台空汙嚴重化
藍綠各黨拚選戰
年度新聞大回顧
政治
軍事
綜合

看王炳忠事件 陳虎門：這樣抓共諜 大陸會笑

2018-01-07 00:25聯合報 記者程嘉文／台北報導

遭檢調搜索的新黨青年軍王炳忠。 圖／聯合報系資料照片
遭檢調搜索的新黨青年軍王炳忠。 圖／聯合報系資料照片
分享

新黨發言人王炳忠等幾位「青年軍」，被指涉入陸生周泓旭共諜案，遭到台北地檢署的搜索、偵訊。對此，軍情局退役的少將陳虎門表示，檢調方面公開或私下暴露的案情充滿不合理，「我們這樣抓共諜，大陸看了大概會笑。」軍方也歸納對岸最有興趣吸收的對象，集中防空、電訊範圍。

他說，由政治面上去解讀，就是政府希望藉此警告統派勢力。在王炳忠等人被搜索，以及「白狼」張安樂之子張瑋被起訴後，「不覺得最近統促黨的活動突然少了很多？」

陳虎門表示，檢方查獲的「罪證」，是周泓旭隨身碟裡還原的文件。但情報單位執行任務，一定預先考慮失風被捕，如何將損失減到最小，沒有人會把工作計畫留在身邊。

陳虎門表示，在情報實務上確實可能有基層人員毛遂自薦，主動擬出工作計畫呈報，上級審核認同後再修正實施。但本案不可能是這種狀況，「否則不會那麼外行」。從過往例子來看，中共諜報單位即使對非編制內的「運用人員」，訓練也都頗嚴密，沒見過這麼離譜的例子。

國安會前秘書長丁渝洲說，自己如今不可能接觸案件內情，但覺得看起來處置太嫌粗糙。在執法程序上，必須考慮我國是民主國家，程序正義一定要顧，否則有理也變成沒理；二方面本案對兩岸關係而言極為敏感，處理務必慎重，但看起來也不夠。

另外，近七年至少已破獲廿五起軍中共諜案，而周案的重點也是「吸收軍中人員」。國防部也從歷年的共諜案中，歸納「對方積極誘惑」的高風險群體；除了一定層級以上的高階軍官，主要集中於「防空」與「電訊」範疇，例如飛行員、戰管人員、通資單位、飛彈部隊等。

至於一般部隊的低階官兵，如果接觸不到機敏資訊，官員說，「就算你想變節，別人也未必有興趣收買」。而比較容易變節的，不管現役或退役，絕大多數都是為了錢，而且是「缺錢」。有些人沉迷賭博，或是流連聲色場所，或者投資不當血本無歸。因此國防部向來也把「財務失衡」與「行為不檢」列為可能洩密的高風險因素。

周泓旭王炳忠共諜新黨

相關新聞

開通微博與陸網友交流？ 蔣萬安澄清：假的！

2018-01-06 23:02

網路流傳阿扁唱「春天的花蕊」 LINE友人：扁PO的

2018-01-06 19:06

執政杯葛在野 學者批：忘初衷 比國民黨還可惡

2018-01-06 13:25

賴清德當和事佬？稱讚張花冠、陳明文合作好

2018-01-06 10:33

抗議勞基法徐永明鐵鍊綁帳篷 盼蔡英文回心轉意

2018-01-06 10:28

陸委會要大陸後果自負 專家：根本狗吠火車！

2018-01-06 08:31

賴揆訪嘉縣 張花冠：支持行政區重劃

2018-01-05 23:08

賴清德修官邸惹怨 連勝文：找人畫個符就好了

2018-01-05 21:21

馬英九狀告北檢之外 台灣司改任重道遠

2018-01-05 11:20
看更多

熱門文章

陳抗維安警察背上背六支 網友紛紛詢問「那是什麼」？

2018-01-06 16:33

包正豪：李遠哲不僅不是神 還會睜眼說瞎話

2018-01-06 11:47

影／因應中共片面啟用M503 IDF戰機擬全年進駐馬公

2018-01-06 09:29

陸委會要大陸後果自負 專家：根本狗吠火車！

2018-01-06 08:31

不捨員警用盾牌取暖 許淑華批時代力量浪費社會資源

2018-01-06 21:28

衛哨待命班不懼官威獲好評 陸軍部隊覆練這套程序

2018-01-06 12:08

時力持續禁食抗議 徐永明抱怨：介壽派出所不肯借廁所

2018-01-06 16:11

美專家建議購KC-130 其實是KC-135

2018-01-06 15:10

時力再出招「退回勞基法」五字投影登上總統府高牆

2018-01-06 19:09

執政杯葛在野 學者批：忘初衷 比國民黨還可惡

2018-01-06 13:25

立委級陳抗警方不敢驅離 採「准出不准進」對峙中

2018-01-06 14:09

涼山特勤軍官遭共諜滲透？國防部：兵役舊屬關係

2018-01-06 09:46

批綠修勞基法是個人意志 林飛帆：賴清德走江宜樺老路

2018-01-06 11:53

淋雨受不了！時力深夜搭帳篷 警方第6度舉牌並拆除保管

2018-01-07 01:02

徐永明：派出所廁所不給借 警：是真的堵住壞掉

2018-01-06 20:11

中市污染全球城市第24名? 市府：調查不客觀

2018-01-06 18:12

藍台東縣長初選民調 饒慶鈴勝出

2018-01-06 13:25

抗議修法 洪慈庸跟小英說：離您最近的 便是我們了

2018-01-06 19:16

禁食霸占議會阻修勞基法 侯漢廷：因果循環罷了

2018-01-06 07:01

宣傳式射擊通報 軍備局空中哨兵將掛紅隼升空實彈射擊

2018-01-06 15:03

俞大維故居存廢 丁守中請「管爺」管一管

2018-01-06 20:00

退回勞基法靜坐遭拒馬隔離 勞動法學者：勿成鐵幕國家

2018-01-06 16:44

開通微博與陸網友交流？ 蔣萬安澄清：假的！

2018-01-06 23:02

警欲拆時力帳篷未果 府前警民對峙中

2018-01-06 09:37

影／吳釗燮探視時代力量禁食 與黃國昌擦出小火花

2018-01-06 12:22

用空氣清淨機該開窗還是關窗？專家建議開小縫

2018-01-06 08:50

時力帳篷被拆淋雨睡總統府前 網友：這天氣這雨會死人好嗎？

2018-01-07 01:33

「學長好！」江啟臣市場拜票 巧遇海龍蛙兵學長

2018-01-06 15:17

賴清德當和事佬？稱讚張花冠、陳明文合作好

2018-01-06 10:33

李俊毅抨擊牽「黑金之手」 黃偉哲：我反黑金

2018-01-06 15:48

署名「你心中最軟的一塊」 勞工明信片反勞基法修惡

2018-01-06 12:01

冷眼集／大小綠鬥法 藍自動消音？

2018-01-06 13:25

總統府秘書長吳釗燮赴凱道 籲時力回議場協商

2018-01-06 11:40

民進黨議場外紮營 學者批忘了初衷比國民黨還可惡

2018-01-06 11:30

影／回立院協商？時力立委轟走吳釗燮

2018-01-06 17:42

網路流傳阿扁唱「春天的花蕊」 LINE友人：扁PO的

2018-01-06 19:06

反修勞基法 徐永明上鍊自鎖凱道

2018-01-06 09:40

反勞基法修惡 洪慈庸寫信給蔡英文盼親自對話

2018-01-06 19:18

時力大動作杯葛 綠委：與民進黨越來越遠

2018-01-06 20:29

初選辯論 李俊毅：月領60萬整年選舉？4立委都給答案

2018-01-06 17:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top