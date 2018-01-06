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勞基法8日是否協商 綠委：看蘇院長安排

2018-01-06 19:33中央社 台北6日電

民進黨團書記長何欣純。聯合報系資料照
民進黨團書記長何欣純。聯合報系資料照
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民進黨團書記長何欣純今天表示，8日是否要協商勞基法，要看院會能否順利進行，以及立法院蘇嘉全的安排。

時代力量5名立委昨晚起在總統府前抗議勞動基準法修法，對於是否會撐到8日立法院院會？或8日就離開？時代力量立法院黨團總召徐永明說，希望執政黨在8日前撤回勞基法審議；若真的不行，時代力量會有人守凱道，有人回立法院協商，因為8日勞基法協商就會展開。

民進黨立法院黨團書記長何欣純下午告訴中央社記者，是否協商要看8日院會能否順利進行，以及院長蘇嘉全如何裁示。

她說，雖然蘇嘉全日前有承諾要開會協商，但由於8日先處理的是107年度總預算案，院會光是念完各委員會審查總預算案的審查報告就需要一段時間，而勞基法是列在第二案，所以兩者的協商，都要看蘇嘉全如何安排。

民進黨團幹事長劉櫂豪下午告訴中央社記者，若要協商，蘇嘉全會發函給立法院各朝野黨團，而是否要出席，由各黨團自行決定，無法勉強；若協商沒結果就依規定處理，但會視狀況而定。

據了解，立法院長辦公室已收到民進黨團要求召集協商的公文，但由於目前蘇嘉全仍未發協商通知，8日是否針對總預算案、勞基法等案召集協商，還要視當天狀況而定。

立法院蘇嘉全時代力量

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