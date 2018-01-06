歸僑協會成立 副總統盼更多海外青年回台

2018-01-06 12:39 中央社 台北6日電



以台灣僑民為主體的中華民國台灣歸僑協會今天正式成立。副總統陳建仁出席成立大會致詞表示，期盼協會能協助鼓勵更多第二代、第三代的海外青年回台發展。

陳副總統說，海外僑胞是中華民國很重要的資產，協助政府推動台灣經濟發展、民主轉型，以及國際事務的參與，並透過各種管道為台灣發聲。僑胞也致力維護傳統文化、參與國內賑災捐款、協助海外急難救助等，他代表政府表達感謝與敬意。

他指出，近年移居海外的第一代僑民返台創業或是落葉歸根，有日益增加的趨勢，在這個時候，僑領蘇明正等人共同發起成立第一個以台灣僑民為主體的歸僑團體，僑胞們在海外奮鬥後，選擇回台定居，「非常具有歷史意義」。

就像前中央研究院院長李遠哲當時願意從海外回台協助國內學術界的發展，陳副總統也肯定第一代海外僑民願意回台，為台灣貢獻、栽培年輕人。

陳副總統期盼，協會成立後，不僅提供會員協助，也能協助鼓勵僑居的第二代、第三代華裔青年與台灣連結，並鼓勵他們回台旅遊觀光、投資、創業，將有助台灣發展。

他說，過去他在國立台灣大學教書與在中研院做研究時，曾遇到許多海外回台念書的華裔青年，他們表現很優秀。最近，他也發現有第二代、第三代海外青年回台創業，政府也持續推動鼓勵青年創業的政策。

陳副總統期盼，歸國的僑胞多分享在海外經商的經驗，以作為政府政策制定的參考。

中華民國台灣歸僑協會創會理事長蘇明正致詞時表示，經6個多月的籌組，協會正式成立。協會的成員都是出生於台灣、成長於台灣，長期在海外奮鬥後，回台定居置產，或把事業移回台灣。

他說，在僑務委員會的鼓勵下，成立這個協會，主要是提供歸國僑胞在醫療、置產、教育等方面的諮詢服務與協助，也希望藉這個平台加強歸僑之間的聯繫、互助。協會成員以已經回台定居者為限。

僑務委員會委員長吳新興表示，從台灣出去再回台的歸僑，目前約有5000到1萬人，希望協會成立後，所有的歸僑都能加入這個大家庭。他強調，這個協會是「不分黨派、不分顏色」服務歸僑。

吳新興也鼓勵歸僑繼續在台灣投資，支持政府推動的5+2產業創新計畫等，協助台灣的建設與發展。

協會秘書長潘新祺告訴中央社記者，目前協會成員約有200人，協會主要功能是作為提供醫療、教育等資訊的交流平台。