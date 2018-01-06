抗議勞基法徐永明鐵鍊綁帳篷 盼蔡英文回心轉意

2018-01-06 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



時代力量不滿民進黨要在立法院臨時會審查爭議的勞基法修正案，時力立委黃國昌、徐永明等人昨傍晚起在總統府前禁食靜坐抗議。今早警方一度想拆除時力搭建的臨時帳篷，徐永明以鐵鍊將自己與帳棚綁住，並怒嗆「如果要拿走帳篷就先把立委抬走」。徐說，希望勞基法審議暫緩甚至撤回，也盼蔡英文總統、行政院長賴清德能「回心轉意」。

徐永明表示，希望民進黨在立法院下周一開會之前能撤會勞基法，如果真的不行，時代力量會有人繼續守在凱道，有人會去立法院參與協商；抗爭會堅持下去，直到沒辦法、坐不下去為止。

行政院發言人徐國勇今天表示，有6成民眾支持修法；徐永明說，要看他用什麼民調，勞動部的民調過半數民眾認為目前沒有修法必要，徐國勇是專業人士，他也知道民調差距很大。現修法應根據「修法意向」調查結果進行，但現在很擔心先有行政院版本，修法意向調查才進行，這是矛盾的。

徐永明說，時代力量雖然希望在立法院阻礙臨時會議程的進行，但因為是少數，最後也失敗。他質疑，蔡英文總統、行政院長賴清德在修法態度上，是否過度「暴衝」，民進黨團總召柯建銘在立法院是否太過「粗暴」。