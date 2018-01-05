徐國勇：院長官邸改門「風水說」非正常國家作為

2018-01-05 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



徐國勇受訪時，對於行政院改大門「風水說」嚴辭駁斥。記者卜敏正／攝影 分享 facebook

行政院長賴清德今天下午到嘉義，出席「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，發言人徐國勇受訪時，對於行政院改大門「風水說」嚴辭駁斥。並認為勞工基本起薪3萬元是一個提議，若從一個薪資點去批評基本薪資「不負責任！」

徐國勇認為， 炒作院長官邸大門「風水說」 一點意義都沒有， 因為這是國家體制、制度問題， 行政院有其危安考量，這是一個長治久安體制問題， 行政院長可能一年、兩年、三年多會換人，官邸並不只是為了賴清德，後面的人也會住到。 因為賴清德現在住信義官邸，因此整建後不一定會住到。

他說， 回顧過去的行政院長，維安人員沒有地方住，因此必須到外面租房子，但放著原有官邸閒置、不住這樣子對嗎？這也是金華官邸為什麼要重新來處理原因。以此傳「風水說」是無稽之談，是行不應有操作，不是正常國家應有作為。

對於勞工基本起薪3萬元，他說這是一個提議要研究。他也不認為基本薪3萬元會有薪資倒退問題，並表示從事公共工程雖然部分勞工薪資超過3萬，但工程中還有許多行政、文書作業人員，可能都沒有3萬元。他舉例律師事務所律師薪水高、薪水幾十萬，但打字小姐可能只有2萬多，不能只從一個薪資點去批評，這不負責任。