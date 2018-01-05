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杯葛勞基法修正 國民黨與時力聯手占議場160分鐘

2018-01-05 18:08聯合報 記者周志豪╱即時報導

為杯葛調整「一例一休」的勞基法修正草案在立院臨時會完成三讀，國民黨團與時代力量黨...
為杯葛調整「一例一休」的勞基法修正草案在立院臨時會完成三讀，國民黨團與時代力量黨團下午約3時左右，搶先攻占議場，要為下周開始的議程預作杯葛，讓民進黨團的急著招回黨籍立委反制，在議場對峙。記者周志豪／攝影
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立法院今天召開臨時會，民進黨團目標在本次會議中除要通過今年度中央政府總預算外，還要讓調整「一例一休」的勞基法修正草案完成三讀，引發反彈。國民黨團與時代力量黨團今天下午約3時左右，搶先攻占議場，要為下周開始的議程預作杯葛。

蔡政府上台後推動一例一休政策引發民怨，去年底自提勞基法修正草案要進行調整，但因草案鬆綁七休一制度與排班間隔縮短為8小時新制，仍遭勞團質疑有讓勞工過勞可能，修法過度偏資方，在野黨也一致反對。

但為貫徹蔡政府政策，民進黨團規劃在立院臨時會中，要將勞基法修正草案闖關三讀，預計在下周一開始的正式臨時會議程起，先處理中央政府總預算、監察委員人事同意權後，最快下下周一勞基法修正草案朝野協商解凍期後就要闖關三讀。

為杯葛勞基法修正草案闖關三讀，國民黨團內部近日多次沙盤推演，要如何透過議事程序，考慮民進黨團可能周日就先搶占議場，國民黨團最後在青壯派委員與幕僚的倡議下，決定拉長戰線，從今天下午就先搶攻，上午黨團大會閉門會議中也正式確認。

而為讓提前搶占議場策略奏效，國民黨團設定立法院長蘇嘉全下午宣布散會，就是發起攻擊的時候。國民黨團也預作輪值排班，原本還要讓新戰神、青壯派立委蔣萬安打頭陣，因故作罷。

下午2時54分蘇嘉全宣布今天會議散會前時代力量黨團早早退席抗議「備戰」，蘇嘉全敲槌後，國民黨團先是在議場內喊口號表達對民進黨團臨時會要闖關監委人事同意權案與勞基法修正草案表達抗議。

但就在3時餘立院工作人員要開始清場時，國民黨團書記長林為洲與黨籍立委林麗蟬、黃昭順等人順勢霸占議場。近3時半時，時代力量立委也帶著大鎖與鍊條回到議場，並揚言要將議場各進出門鎖住。

經溝通「分工」，國民黨團決定讓出議場，但守在議場門口。時代力量立委則逐一敲破門把口玻璃，被繞上鐵鍊上鎖，直接攻占主席台。

得知國民黨團與時代力量黨團已經突襲攻占議場，民進黨團幹部一陣錯愕，趕緊集早已鳥獸散的黨籍立委在議場後方集結，並於4時46分衝入議場反制，也成功霸占主席台階梯與入口，並與隨後進場聲援時代力量黨團的國民黨團形成對峙。

但因考慮寡不敵眾，時代力量立委於5時39分主動讓出主席台離場，轉戰總統府抗議，民進黨團也順勢拿回主席台，並著手清除原本堵住主席台後方擋住出入口的座椅，結束在野黨團160分鐘的突襲戰果。

時代力量立委於5時39分主動讓出主席台離場，轉戰總統府抗議，民進黨團也順勢拿回主...
時代力量立委於5時39分主動讓出主席台離場，轉戰總統府抗議，民進黨團也順勢拿回主席台，並著手清除原本堵住主席台後方擋住出入口的座椅。記者周志豪／攝影
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為清空議場，立院保警一度祭出議場只進不出策略，不讓媒體再進場採訪，但國民黨立委曾...
為清空議場，立院保警一度祭出議場只進不出策略，不讓媒體再進場採訪，但國民黨立委曾銘宗、黃昭順與林麗蟬以媒體採訪自由為由，帶媒體成功突破。記者周志豪／攝影
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