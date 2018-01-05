立院議場側門遭破壞 是「賴清德平常走的門」

2018-01-05 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



立法院臨時會前夕，傳出議場側門遭到破壞。圖為立法院議場。記者周佑政／攝影 分享 facebook 立法院今天下午將召開臨時會，但昨晚傳出議場側門遭到破壞。民進黨立法院黨團幹事長劉櫂豪表示，經檢視照片，側門被破壞情形嚴重，懷疑是「有計畫性的破壞行為」，要求立法院方應確保立院安全。時代力量黨團總召徐永明則說，希望不是有人刻意製造消息，轉移焦點讓維安升級，他甚至質疑，「有人想自導自演，轉移整個議題方向」。

立法院臨時會將處理爭議的勞基法修正草案，勞團已放話下周起將夜宿立法院外，警方近日也加強部署，架設拒馬並增加維安警力。

劉櫂豪表示，他上午看到立法院秘書長林志嘉出示議場側門遭破壞的照片，這扇門位於主席台右側，門鎖與門上的小窗戶，被破壞情形嚴重，「必須用工具才能破壞」，議場旁的廁所原本上鎖，也遭打開，他認為這是「有計畫性的破壞行為」，黨團也要求林志嘉必須查明真相，也要確保立院安全，否則對進出人員是很大威脅。

立法院人士私下透露，被破壞的側門位於議場旁，「行政院長賴清德進入議場備詢就是經由此門」，除了立委、官員與立院人員，「如果沒有立院內部人員帶路，外人根本不可能接近」，這次側門被破壞，十分引發關注。

徐永明說，傳出議場側門被破壞，他上午特別到現場看，但看不出破壞跡象，如果立院手上有門鎖被破壞的照片，就請公布，且議場周遭都是警察，是誰動手，應該很好查。

徐永明說，希望不是有人刻意製造消息、轉移焦點，「想讓立院的維安再升級」。但現在已有很多警察駐守，「還讓他們淋雨，有必要嗎？」他強調，時代力量立場很清楚，就是退回勞基法，繼續審查空汙法與礦業法。