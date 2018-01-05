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立院臨時會昨門鎖遭破壞 現已修復並加強設備

2018-01-05 11:16聯合報 記者徐偉真╱即時報導

立法院今天召開臨時會，大批拒馬戒備。記者曾吉松／攝影
立法院今天召開臨時會，大批拒馬戒備。記者曾吉松／攝影
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立法院今天舉行全院委員談話會，確定接下來立法院臨時會的時間和議程，昨晚傳出立法院議場後方門鎖及窗戶門窗遭到不明人士破壞，立法院表示，遭破壞的門窗及門鎖今天都已經修復完畢，知情人士透露，遭破壞的門窗門鎖都已修復，為了立委及出入人員安全考量，遭破壞設施除了修復外，還做了「安全加強措施」，周邊警力也更提高警覺留意狀況。

立院議場昨晚傳出門鎖及廁所門窗遭破壞，由於該地點僅有立委、助理、立院行政人員可以出入，因此提升意外敏感度，更被解讀成是「內神通外鬼」，連昨天一早在該地點附近的時代力量立委徐永明都被懷疑，徐永明今天則是反批不要自導自演、轉移焦點。

知情人士表示，昨天晚上得知門窗及門鎖遭到破壞後，立即想調閱監視器釐清情況，但因為那邊沒有監視器，所以無法查明是何人所為。

據指出，立院內有人認為，昨天在該處徘徊的立委「就那幾位，大家大概知道」，也因為地點出入人員有限，目前傾向「不再往下查」。

為了因應下周勞團抗爭勞基法再修法，立院外從昨晚就有警力及大量拒馬佈署，昨天門鎖門窗遭破壞後，據傳警政署長陳家欽關切立院狀況；相關人士表示，陳家欽不時就會注意立院周邊安全，而目前霹靂小組已撤，周邊則是加強警力佈署，有員警表示，三天前就接到通知，休假的員警也召回，大家已經在立法院睡了三晚，「真的很累」。

立法院徐永明時代力量

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