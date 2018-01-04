要檢討公務員俸給？考試院： 沒規劃 大家放心

2018-01-04 20:46 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



考試院今天表示，今天有網路媒體或社群媒體流傳，考試院要檢討公務員基層薪水，甚至要拿基層薪水開刀、減少薪俸，這都是誤傳，考試院目前沒有檢討公務人員或警察人員俸給的規劃，請大家放心。

考試院表示，考試院之前的院會中，銓敘部業務報告有關現行警察人力不足和缺額過多的檢討與改善情形，另有考試委員表達對現行俸給制度問題的看法。考試委員謝秀能表示，警察人員屬公務人員的一環，待遇方面除「警勤加給」是考量工作辛勞性、危險性及不安定性，有別於一般公務人員，為警察人員特有的法定加給外，消防人員則是危險職務加給，其餘俸給及各項加給均依公務人員俸給法及其相關規定辦理。

考試院表示，警察超勤加班費是員警超時服勤的補償措施之一，凡員警依勤務分配表輪服勤區查察、巡邏、臨檢、守望、值班、備勤等勤務，超過8小時的時數；或在規定辦公時間外，實際執行、督導勤務或帶班執行勤務的時數，得依規定報支超勤加班費，超勤加班費非屬固定待遇給與項目，顧名思義有超勤才有加班費。