閣揆官邸施工竟占用人行道？北市府明將會勘

2018-01-04 20:32 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



行政院長賴清德將入住金華官邸，被外界質疑為了改風水，現正移大門、開後門，但因移樹、塗銷里民好不容易爭取到的停車格位，引發民怨，市議員徐弘庭還發現施工的圍籬，占用人行道。

徐弘庭說，兩座門施工所搭的圍籬，除了占用人行道，甚至可能是違建。對此，北市建管處表示，行政院長金華官邸為特種建築物，免適用「建築法」，該施工圍籬，無法認定是違建，不過，因占用部分人行道，遭民眾質疑影響公共交通，將於明天（5日）辦理會勘。

北市建管處指出，明天辦理會勘，將會同新工處、警察局及官邸管理單位警政署保六總隊，若認定該施工圍籬有妨礙公共交通，將查報拆除。

賴清德北上將入住金華官邸，原本官邸大門正對麗水街和金華街口，現正動工將大門「喬正」面對金華街，另改建較狹窄的麗水街17巷出入口，將原本供人員進出的側門，改為可供汽車進出。