勞基法修法明天再戰 行政院表態支持民進黨團修正動議

2018-01-04 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



立法院明天將召開臨時會，優先處理「一例一休再修正」的勞基法修正草案。行政院今天主動表態，認為民進黨立院黨團針對勞基法修正草案第34條所提的修正文字，確為可行做法，「行政院表示尊重，並請勞動部就黨團版本研議相關把關機制」。

行政院版的勞基法修正草案第34條規定：「勞工工作採輪班制者，其工作班次，每週更換一次。但經勞工同意者不在此限。依前項更換班次時，至少應有連續11小時之休息時間。但雇主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，得變更休息時間不少於連續8小時。雇主僱用勞工人數在30人以上，依前項但書規定變更勞工之休息時間者，應報當地主管機關備查。」

民進黨團日前提出修正動議，在至少應有連續11小時之休息時間的前提下，增加「因工作特性或特殊原因，經中央目的事業主管機關商請中央主管機關公告者」，得變更休息時間不少於連續8小時。

行政院政務委員兼發言人徐國勇今天表示，行政院認為這是可行做法，將請勞動部研議把關機制。

特別的是，監察院昨天才針對前年「一例一休」修法過程糾正行政院，行政院隨後回應指出，監察院認為「爭議高」的法案，係經立委修正動議通過的版本，行政院必須依法行政；有關法案的施行是否預留緩衝的施行日期，也是立法院的決定。

行政院昨天的說法，被質疑把修法責任「推給立法院」；但今天又主動表態支持民進黨團的修正動議，引起媒體一陣議論。

徐國勇上午出席行政院會後記者會時表示，立委希望加強輪班間隔時數監督機制，由勞動部與其他中央目的事業主管機關審核同意後，才會實施放寬到8小時彈性；行政院認為這是可行做法。

他說，未來若依這項修正動議完成立法，政府會把關，必須經過政府公告可適用例外8小時的行業才可適用，「例外就是例外，不會變原則」。

徐國勇再次強調，輪班間隔規定只適用於「輪班制」，若非採輪班制的上班族，就不適用這條規定。

他表示，如果是兩班制輪班，每天最長工時12小時，至少休息12小時，沒有輪班間隔11小時或8小時問題。如果是三班制輪班，每次輪班8小時，會有16小時休息，只有更換班別的銜接點時，才會用到例外8小時，不會產生過勞狀況，「修法就是要給企業與勞工彈性」。