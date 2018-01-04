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總統：期許企業領導人響應加薪政策

2018-01-04 19:00中央社 台北4日電

總統蔡英文今天接見「第19屆國家建築金質獎」及「第14屆國家品牌玉山獎」得獎人及企業代表，肯定他們的卓越表現，也期許企業領導人響應政府加薪政策，鼓勵辛苦打拚的員工。

蔡總統今天在總統府接見「第19屆國家建築金質獎」及「第14屆國家品牌玉山獎」得獎人，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統提到，今年是台灣重要的一年，接下來，還有前瞻基礎建設、社會住宅，以及全國各地很多公共工程要進行。她期許營建界在興建公共建設時，務必要以「當作自己的家來蓋」的心情來努力，也期待得獎人持續發揮專業，提升國民的生活品質、加強台灣的品牌力量。

蔡總統強調，過去一年台灣正努力朝永續發展的方向前進，尤其是在綠能產業的推動上有顯著的進展。特別是太陽光電的裝置容量，就增加了一倍，政府除積極推動屋頂型太陽能光電，也鼓勵民眾參與。

她說，綠能產業、綠色生活，正在台灣扎根發展，「國家建築金質獎」也是強調永續概念。她鼓勵業界共同創造生態、健康、節能、減碳的「綠建築環境」。她認為，得獎人及企業的付出都讓台灣更往前進，也期待未來新建案的設計盡可能融入綠能和儲能系統，加快整個台灣能源轉型的進度。

蔡總統提及，在新的一年，政府將持續推動產業的升級轉型，促進經濟發展。除了要發揮既有的專業技術以及優異的製造能量，更要結合品牌打造，經由在產品和服務面不斷創新，帶給客戶更多的價值，進而贏得市場對台灣企業品牌的肯定，這些都有賴得獎人及企業跟政府一起努力。

另外，蔡總統強調，每一個優質企業背後，都有一個努力打拚的團隊。「我也希望各位企業的領導人能夠響應政府的加薪政策」。

她說，公司在成長的時候，請企業給辛苦打拚的員工鼓勵。這樣一來不但公司向心力變強，人才也留得住。員工的可支配所得增加，消費力就會提升，整體經濟也會進入一個正向的循環。

綠能太陽能太陽光電

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