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影／煙火導致空汙？柯文哲:可減量不用消滅

2018-01-04 17:24聯合報 記者李詠平╱即時報導

新的一年，各縣市開始防治空汙大作戰，北部地區4號下午空氣品質開始變糟，有人就擔心，遇到節慶施放煙火會讓PM2.5濃度更惡化，今年台北大稻埕情人音樂節的煙火施放就決定取消，台北市長柯文哲說，放煙火一定會增加PM2.5，但政治是落實在人民每天的生活，所以要解決每一天的空汙問題，不是某一天的空汙問題，就像寺廟提倡減香，而不是滅香。

台北市長柯文哲出席共榮式遊戲場啟動記者會。台北市政府提供。
台北市長柯文哲出席共榮式遊戲場啟動記者會。台北市政府提供。
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PM2.5柯文哲大稻埕

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