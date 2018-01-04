2018台灣燈會主燈及可愛「達力狗」小提燈亮相

2018-01-04 12:18 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 林俊良 ╱即時報導



台灣燈會主燈「忠義天成」及小提燈「達力狗」，上午由嘉義縣長張花冠、交通部觀光局長周永暉主持造型發表及啟動儀式。2018台灣燈會在嘉義，觀光局今天發表主燈及小提燈造型。配合狗年，主燈為原住民孩童與台灣犬佇立於阿里山巔，小提燈是討喜的達力狗。