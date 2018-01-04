調查班第54期結訓 總統期勉發揮團隊精神

2018-01-04 12:04 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



法務部調查局上午舉行調查班第54期結業典禮，蔡英文總統致詞時肯定調查局在反滲透工作上的表現，並期許新科調查官發揮團隊精神、注重專業能力，成為守護國家安全的尖兵。

本次調查班第54期結業典禮共91人結訓，蔡總統在致詞時對新科調查官提出兩點期許，第一要發揮團隊精神，無論擔任什麼角色，都要堅守崗位；第二則要注重專業能力，持續充實專業知能，善用鑑識科學、大數據，跟上時代變化。