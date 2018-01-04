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賴神官邸改風水惹民怨？里長：院長來擾民

2018-01-04 11:42聯合報 記者楊正海╱即時報導

行政院長賴清德將入住金華官邸，目前大興土木將大門移位，居民認為為了改風水，還移樹，並在狹窄的麗水街17巷新開一個汽車後門進出口，塗銷去年錦安里民爭取到的停車格，已引發民怨。

賴清德北上將入住金華官邸，原本官邸大門正對麗水街和金華街口，現正動工將大門「喬正」面對金華街，另改建較狹窄的麗水街17巷出入口，將原本供人員進出的側門，改為可供汽車進出。

台北市議員徐弘庭說，賴院長北上入住金華官邸，地方居民當然歡迎，但是濫用民脂民膏，大興土木移大門、移樹，還要在狹窄的麗水街17巷新開一個後門進出，塗銷去年才畫設的機車與汽車停車格，未來是否還要更改單行道的動線，影響市民交通權益。

大安區錦安里長龔志慧說，「觀感很差」，當時中央官員會同台北市政府交通局來會勘時，她提出里民的意見，完全沒有被採納，里民也很擔心，賴清德住進來，抗議會如影隨行，未來寧靜的住宅區會被干擾。

龔志慧指出，大安區寸土寸金，里內巷弄才6米寬，居民好不容易爭取到停車格位，現在因為整神進駐官邸，就要被一次塗銷3個汽車停車格、2個機車停車格。

龔志慧指出，院長高高在上，是否先考量先愛護周邊居民，不是人還沒住進來，就大興土木，開一個大門，只為了風水，沒有尊重在這住了40年、50年的居民。

龔志慧指出，歷任的行政院長，從唐飛、游錫堃後，就少以此做為官邸，大多做為開會的處所，里長建議閒置後，能活化再利用開放給附近10個里的里民使用，或做為老人照護，但後來改做青創基地，現在年輕人的基地也做不成了，官邸內部已經在重新裝修。

賴清德入住官邸重建大門，被里長批擾民。圖／台北市議員徐弘庭提供
賴清德入住官邸重建大門，被里長批擾民。圖／台北市議員徐弘庭提供
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賴清德入住官邸，側門也重建。圖／台北市議員徐弘庭提供
賴清德入住官邸，側門也重建。圖／台北市議員徐弘庭提供
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賴清德徐弘庭唐飛

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