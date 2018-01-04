調查班結訓 總統肯定調查局反滲透成績單

2018-01-04 11:45 中央社 台北4日電



法務部調查局今天舉行調查班第54期結業典禮，總統蔡英文致詞時肯定調查局在反滲透等工作上的表現，期許新科調查官發揮團隊精神、注重專業能力，成為守護國家安全的尖兵。

調查班第54期結業典禮，計有53名男調查官、38名女調查官共91人結訓，蔡總統、法務部長邱太三、檢察總長顏大和等人親臨訓勉。

蔡總統致詞表示，學員通過一整年養成訓練，即將成為守護國家與社會安全的生力軍。學員透過訓練，可以了解調查局與一般治安機關不同，除從事重大犯罪調查工作，更在國家安全體系中扮演非常重要角色。而因應全球局勢快速變動，維護國家主權完整、國人生命財產安全，正是國安團隊肩負的責任。

蔡總統肯定調查局在反滲透、反情報、廉政、防制經濟犯罪、企業肅貪等工作，持續繳出亮眼成績單。總統說，毒品防制是當前政府重要目標，已多次強調採取零容忍態度。

總統說，調查局過去一年陸續破獲史上最大宗第一級毒品古柯鹼、第二級毒品大麻花走私案，去年10月與馬來西亞跨國合作攔截毒品，避免毒品流入台灣市場，證明調查局的斷根溯源策略、國際合作、科技辦案等作法，確實有效防堵毒品供應源頭，期勉調查局再接再厲，朝無毒家園邁進。

蔡總統對新科調查官提出兩點期許，第一要發揮團隊精神，無論什麼角色，都要堅守崗位，以團隊為優先；第二則是注重專業能力，因應犯罪手法翻新，調查人員應貼近社會脈動，持續充實專業知能、語言能力，善用鑑識科學、大數據，跟上時代變化。

總統期勉調查官成為守護國家安全的尖兵，永遠記得今天的心情，未來偵辦各種案件，都要懷抱使命感、熱情與勇氣，持續全力以赴。