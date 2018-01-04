同婚登記再遭駁回 婚姻平權大平台：政府失能失職

2018-01-04 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



婚姻平權大平台總召集人呂欣潔及其同性配偶陳凌，要求法院命行政機關為結婚登記的行政訴訟，今天遭法院駁回。對此，婚姻平權大平台發出新聞稿指出，執政者選擇以拖延法案來安撫反同勢力，任憑違憲的法律空窗持續存在，同性配偶的權利在缺乏法律保障下持續受到侵害，這樣的行政和立法怠惰是嚴重的失能與失職。

婚姻平權大平台再次譴責民進黨全面執政下的立法院與行政院在2017年的停滯及無所作為，要求蔡英文總統所領導的政府應儘速負起憲法職責，完成修法，莫使同性配偶仍無法登記結婚的「違憲狀態」造成更多悲劇。

2018年年底將舉行地方縣市首長及議員選舉。婚姻平權大平台指出，日前反同團體表示將再次發動公投連署，試圖阻擋婚姻平權。過去反同團體也曾在選前發動公投連署，大量散布反同謠言，並藉由公投連署收集個資以利反同候選人的宣傳。