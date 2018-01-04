賴神開後門改金華官邸風水 徐弘庭酸：無法解決問題

2018-01-04 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



行政院長金華官邸。報系資料照 分享 facebook 台北市議員徐弘庭上午在臉書表示，行政院長賴清德入住金華官邸，政策擾民、陳抗不斷，不直接面對民意，卻聽信風水師的意見，大興土木移大門、開後門，與民爭道。徐弘庭還說，賴神，改風水或逃避民意並沒有辦法解決問題。

徐弘庭指出，賴院長北上入住金華官邸，地方居民當然歡迎，但是濫用民脂民膏，大興土木移大門、移樹，還要在狹窄的麗水街17巷新開一個後門進出，塗銷去年才畫設的機車與汽車停車格，未來還要更改單行道的動線？此次無意義的大興土木，不僅干擾居民生活，更嚴重影響市民交通權益。

徐弘庭表示，過去包括關廠工人、樂生療養院等抗議，都不曾見過哪個總統或行政院長為此大修官邸；如今為了賴院長改風水、逃避陳抗這種毫無意義的理由，竟要犧牲市民的權益，難道這就是民進黨所謂「最會溝通的政府」嗎？

徐弘庭質疑，面對陳抗，柯文哲說「中央政府應加高圍牆、鐵欄杆…」，請問柯文哲市長，這次賴神選擇開後門、更改大門這種無意義的更動，無助於解決陳抗，還造成週邊百姓的負擔，你的意見如何？交工處只能配合中央長官的要求嗎？

徐弘庭說，政治人物最重要的是面對民意要有統一的標準，以及讓辛苦的執法人員得以依循的一條線，過去口口聲聲支持廢除集遊惡法的這些人，如今要築高牆、開後門，是不是未來圍牆週邊也要加上刀片蛇籠拒馬，開後門難道就有辦法逃避問題嗎。

圖為2015年內部安排情形。製表／李昭安 分享 facebook