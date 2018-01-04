總統口誤「上任500多年」 沈富雄：4字代表她心境

2018-01-04 10:42 聯合新聞網 綜合報導



蔡英文總統出席「2017總統府年終媒體茶敘」，並發表年終談話。圖擷自 中華民國總統府YouTube官方頻道 。總統府提供 分享 facebook

總統蔡英文在29日發表年終談話，提及她上任後的各項改革，針對國防自主、國際經貿戰略、踏實外交、經濟產業轉型等向國人說明政府施政作為與成果的時候，忽然口誤將「就任總統500多天」講成「就任總統500多年」，引起現場一片笑聲。

後來她才繼續改口說，「就任總統這五百多天以來，其實我的心情蠻複雜。」稱自己每次改革遇到困難，或是阻礙的時候，晚上回到家裡，她也會反覆地想，她真的要再堅持下去嗎？「每次想，我的答案都一樣，我一定要堅持下去，這些事一定要做。」

前立委沈富雄在政論節目「少康戰情室」中表示，這樣的口誤很不容易發生，把天講成年，「我覺得這代表她的心境，做不到二年就搞成這個樣子，還想要競選連任，500多天跟500多年，就是度日如年。」

他也認為蔡英文是話由心生，很可憐！現在什麼都動輒得咎，應該想得更有學問一點，比方最近她拋出夢想最低工資是三萬元，但到目前為止，不論朝野或整個社會，可能還是很多人搞不清楚到底她講的是起薪、基本薪資還是最低薪資。

沈富雄說，現在大家最常聽到的還是22k，但是蔡英文忽然講出三萬元，那樣就差八千了，所以這個要怎麼湊攏？你們搞得懂嗎？還是都沒有人搞懂？他表示，總統不是一般人，講話就要精緻一點，講出來無懈可擊，明天任何人要罵，無從罵起。

主持人趙少康則說，我們基本上希望總統是舉重若輕，面對困難的問題能把它處理好，但是這又跟個人能力及她用的人是否能幹有關，「否則一個人苦死了，度日如年，你一天當成十年也沒有用。」